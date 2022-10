Brabantse justitie wil de grote mannen achter de drugslabs gaan aanpakken

Connect on Linked in

De politie ontmantelt aan de de lopende band drugslabs maar de grote bazen die erachter zitten en miljoenenwinsten opstrijken blijven doorgaans buiten schot. Die kritiek leverde de politie zelf in Opsporing Verzocht. Justitie in Oost-Brabant kwam in de uitzending aan het woord en sprak de ambitie uit om de mensen achter zeven bij naam genoemde drugslabs achter de tralies te krijgen.

‘Terugpakken’

Het doel van politie en justitie is om degenen voor de rechter te brengen die dit soort drugslabs financieren en hun woekerwinsten witwassen. Naast het opleggen van een gepaste straf is het afpakken van vermogen een belangrijk doel. Een officier van justitie: ‘We willen afpakken wat zij illegaal hebben verdiend. We willen het geld terugpakken door beslag te leggen op hun huizen, auto’s, bankrekening, cryptovaluta. Alles wat zij verdiend hebben, moet terug naar de staat.’

Twee in België

Het onderzoek richt zich specifiek op vijf drugslabs in Oost-Brabant en twee in België. De vraag is wie achter de volgende labs zitten:

Hoogeindseweg in Leende, ontdekt op 23 februari 2017

Stokkelen in Eersel, ontdekt op 21 oktober 2020

Bergdijk in Someren, ontdekt op 24 december 2020

Hoofdstraat in Veghel, ontdekt op 22 februari 2021

Heitrak in Neerkant, ontdekt op 25 februari 2021

Goordijkstraat in Merksplas (België), ontdekt op 24 juni 2021

een manege in Oud-Turnhout (België), ontdekt op 28 juni 2021.

