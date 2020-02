‘Danny K. op dodenlijst Taghi’

Connect on Linked in

In geheime dossierstukken die RTL Boulevard heeft ingezien, staat dat Ridouan Taghi volgens de politie ook de Amsterdamse crimineel Danny K. op een dodenlijst heeft staan. Ook zou Taghi crimineel Dino Soerel en wapenhandelaar Sjaak B. op een dodenlijst hebben staan. Dat meldt RTL Boulevard donderdagavond in een uitzending.

Ruzie

Het tv-programma meldt dat in deelonderzoek Duif in strafzaak Eris wordt beschreven dat Taghi met Danny K. ruzie zou hebben gekregen vanwege de liquidatie van Jaïr Wessels in 2017. Ook wordt beschreven hoe een gevangene vanuit de groep Taghi geld kreeg aangeboden om Dino Soerel in 2017 in zijn cel in Heerhugowaard te vermoorden. De nieuwe informatie komt o.a. uit onderschepte pgp-berichten tussen Taghi en Delano “Keylow” R.

Zowel Taghi als Danny K. is een cliënt van advocaat Inez Weski. Zij laat in een reactie weten dat er geen sprake is van enigerlei belangenverstrengeling en wijst op haar geheimhoudersplichten ten aanzien van haar cliënten.