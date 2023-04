Denemarken en Noorwegen willen Satudarah verbieden

Connect on Linked in

De Deense regering besluit binnenkort of motorclub Satudarah wordt verboden. Ook de Noorse politie en justitie willen Satudarah voor de rechter slepen en de club verbieden. De autoriteiten in de twee Scandinavische landen zien de motorclub als een ‘criminele bende’. In Nederland en Duitsland is Satudarah al verboden.

Door Roel Janssen

Volgens de Deense minister van Justitie, Peter Hummelgaard, is er een aanzienlijke steun voor het verbod in het parlement. ‘Ze vormen een ernstige bedreiging voor de samenleving en voor de Denen. Daarom zullen we alle denkbare middelen gebruiken die we kunnen, binnen het kader van de grondwet’, aldus Hummelgaard, tevens lid van de Socialdemokratiet, een van de grootste politieke partijen in Denemarken.

LTF

Satudarah zou niet de eerste organisatie zijn die in Denemarken wordt verboden: in 2021 besloot het Hooggerechtshof om de Deense straatbende Loyal To Familia (LTF), wiens leden talloze moorden en gewelddaden hadden gepleegd, te verbieden. Hoewel Loyal To Familia inmiddels verboden is, bestaat de straatbende nog steeds en zijn ze sinds het verbod al in conflict gekomen met andere groepen.

Nordic Biker War

De drie grootste OMG’s in Denemarken zijn Satudarah, Hells Angels en Bandidos. 1% motorclubs hebben een bloedig verleden in Denemarken. De Nordic Biker War in de jaren negentig eiste elf levens, waaronder twee Hells Angels-leden die werden gedood door een raketgranaat. Gedurende een periode van drie jaar waren er meer dan 70 moordpogingen en schietpartijen in verband met escalerende conflicten tussen motorclubs.

30 miljoen euro

Tien jaar geleden maakte de Deense regering 30 miljoen euro vrij om in de jaren daarop motorclubs en andere criminele organisaties te bestrijden. Het nieuws kwam toen net nadat Satudarah Nederland contact zou hebben gelegd met Deense criminelen om zich ook in het Scandinavische land te kunnen vestigen.

In hoofdstad Kopenhagen waren in 2013 negen outlaw motorclubs en zeker tien andere grote ‘gangs’ actief. Het extra budget dat vrij werd gemaakt leidde uiteindelijk tot niets: anno 2023 bestaat Satudarah nog steeds in Denemarken.

Geweldsincidenten

Ook in Noorwegen willen de autoriteiten Satudarah verbieden. De Noorse politie en justitie willen de motorclub voor de rechter slepen en ze volledig verbieden, omdat de autoriteiten van mening zijn dat de organisatie zich bezighoudt met zware criminaliteit. De politie vermoedt dat leden van de motorclub betrokken zijn bij schiet- en steekpartijen en andere ernstige misdrijven.

Internationaal wordt de club vaak in verband gebracht met drugshandel en georganiseerde misdaad. De opsporingsdiensten in Noorwegen denken dat de daders van een recente steekpartij in Lillestrøm en een schietpartij in Oslo mogelijk verband houden met Satudarah MC. De politie vreest voor conflicten met andere criminele groepen, sinds Satudarah in 2018 een chapter oprichtte in Oslo.

Nieuwe wet

In 2021 is een nieuwe wet ingevoerd die rechtbanken in staat stelt criminele bendes te verbieden. Satudarah is de eerste organisatie waar de Noorse overheid de wet tegen wil gebruiken, zo schrijft staatszender NRK. Politiechef Anders Rasch-Olsen van de afdeling Speciale Operaties van de politie in Oslo: ‘Wij geloven dat het belangrijkste doel van Satudarah in Noorwegen is om misdaden te plegen. We willen deze wet nu voor het eerst testen. We geloven dat dit het juiste instrument voor ons is om uitbreiding, verdere deelname en rekrutering in bepaalde bendes te voorkomen.’

‘Angst zaaien’

De politie in Oslo heeft in samenwerking met andere politiedistricten leden en aanhangers van Satudarah in de omgeving van de Noorse hoofdstad in kaart gebracht. Ook naar hun criminele antecedenten is onderzoek verricht. Volgens politiechef Anders Rasch-Olsen is het beeld dat daaruit ontstaat duidelijk: ‘Drugscriminaliteit, geweldsdelicten, afpersing en ontvoering. Dingen die angst zaaien in de samenleving.’

Leider

Rijksofficier van justitie Ingelin Hauge ziet Satudarah als een ‘criminele bende’ en wil de zaak voor de rechter brengen. Satudarah zelf heeft een advocaat in de arm genomen om de club te vertegenwoordigen. Het betreft de advocaat van een 38-jarige man die volgens de politie de leider is van Satudarah MC in Oslo. Dit kopstuk met Noorse en Pakistaanse roots werd door de politie in verband gebracht met verschillende schietpartijen en geweldsincidenten in Oslo.

Als de rechtbank besluit om Satudarah als organisatie te verbieden, mag de motorclub geen nieuwe activiteiten meer ontplooien en nieuwe leden werven. Het Satudarah-chapter in Oslo bestaat naar verluidt uit een kern van twaalf leden. In het politierapport “Trender i kriminalitet 2018-2021” stelde de politie in Oslo dat de motorclub meer gekenmerkt werd door misdaad, geweld en het gebruik van vuurwapens dan door motorrijden.

