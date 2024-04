Diamantrovers Schiphol moeten 4,8 miljoen euro terugbetalen aan Staat

Connect on Linked in

Drie veroordeelde sleutelfiguren van een grote diamantroof op Schiphol in 2005 zijn vrijdag door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot het terugbetalen van in totaal ruim 4,8 miljoen euro aan de Staat. Een toenmalige vriendin van een overleden verdachte moet bijna 270.000 euro betalen. Bij de spraakmakende roof werd voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten en sieraden buitgemaakt. Een groot deel van de buit van ruim 43 miljoen dollar is tot dusver niet gevonden.

Ibiza

Errol H.V. (59), het vermeende brein achter de roof, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 2,9 miljoen euro aan de Staat. Het OM had vorige maand ongeveer 1,7 miljoen euro van hem geëist. H.V. werd in 2021 in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor zijn rol in de roof. Hij werd onlangs opgepakt op Ibiza.

Corrupte KLM-medewerker

Overvaller Marlon D. (49) en voormalig KLM-medewerker Ramazan N. (49) moeten respectievelijk bijna een miljoen euro en ruim 600.000 euro terugbetalen aan de Staat. D. en N. werden in hoger beroep ook veroordeeld tot 9,5 jaar cel.

In 2009 werd vlakbij station Lelylaan in Amsterdam Nieuw-West op D. een moordaanslag gepleegd door de “tattookillers”, maar hij overleefde. Marlon D. is de broer van No Surrender-captain Brian D., die in oktober 2015 werd vermoord in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe.

Overleden verdachte

Esther S. (56), de vriendin van de overleden verdachte August B., moet bijna 270.000 euro terugbetalen. August B. had een vluchtauto bij de diamantroof bestuurd, hij overleed in 2018. Esther S. werd in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 maanden voor witwassen.

De overval werd uitgevoerd door een groepje mannen die in een KLM-busje op het platform naar een vliegtuig reed waarmee de waardevolle lading naar Antwerpen zou vliegen. Gewapend wachtten ze op een waardetransport dat de sieraden naar het vliegtuig zou brengen. De chauffeur van het busje werd overmeesterd en de overvallers vluchtten weg.

