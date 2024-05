Door fouten Openbaar Ministerie lagere straffen in moordzaak

Connect on Linked in

In het hoger beroep in het proces over de Marumse zwembadmoord heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot veertien jaar cel opgelegd. De straffen die de vier verdachten krijgen zijn veel lager dan bij de rechtbank, omdat er door het Openbaar Ministerie bij de vervolging grove fouten zijn gemaakt.

Veertien jaar

Jan Elzinga (40) werd in het Groningse Marum op 10 juli 2012 bij een zwembad doodgeschoten.

Het hof veroordeelt zijn toenmalige vriendin, Monique H., zwager Marcel H. en schoonmoeder Jacoba van der L. tot een celstraf van veertien jaar. De rechtbank legde aan hen twintig jaar op. De drie gaven opdracht om Elzinga te liquideren.

Johan L. leverde aan de schutter het moordwapen, hij krijgt nu zes jaar in plaats van zeven jaar. Alle vier de verdachten gingen in hoger beroep.

Vervalste appjes

Een cruciale figuur is Willem P.. Hij bracht volgens het gerechtshof de schutter Pascal E. in contact met Marcel H., maar P. werd in 2017 kroongetuige (E. is apart voor de rechter gebracht). P. legde verklaringen tegen onder meer Marcel H. af en vervalste daarnaast appjes die voor H. belastend waren, omdat het zo leek alsof H. tegenover P. zijn betrokkenheid had erkend. Het is vast komen te staan dat P. meineed heeft gepleegd.

Willem P. heeft uiteindelijk 21,5 jaar cel gekregen.

Voldoende bewijs

Het hof vindt dat de leugens van P. makkelijk te achterhalen waren geweest door politie en justitie, die dat echter nooit hebben gedaan.

Het hof veegt de zaak niet van tafel, ondanks deze grote fouten. Wel worden delen van de verklaringen van P. uitgesloten van het bewijs.

Het hof vindt dan dat er nog voldoende bewijs overblijft tegen de drie opdrachtgevers, maar die krijgen ook lagere straf.

Wraking

Oorspronkelijk was in de zaken van de vier verdachten in de Marumse “zwembadmoord” de uitspraak door het hof gepland op 25 april. Nadat door een fout van het hof het arrest van één van de verdachten al voorafgaand aan de geplande mondelinge uitspraak op rechtspraak.nl had gestaan, dienden de vier verdachten wrakingsverzoeken in. Ze vonden dat door die publicatie op internet de schijn was gewekt dat het hof vooringenomen was.

Al klaar

De wrakingsverzoeken zijn woensdag behandeld door de wrakingskamer en die heeft de verzoeken ongegrond verklaard. De wrakingskamer vindt dat onderzoek ter terechtzitting al zo ver was afgerond dat de sluiting van het onderzoek alleen nog een formele handeling zou zijn, en dat de onpartijdige rechterlijke beoordeling van de zaken daarmee al helemaal klaar was op het moment dat de tekst van één van de uitspraken online kwam.