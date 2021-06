‘Echtgenote El Chapo bekent schuld’

Connect on Linked in

Emma Coronel Aispuro, de echtgenote van de tot levenslang veroordeelde Mexicaanse drugsbaron El Chapo, zal deze week schuldig pleiten voor het helpen van haar man bij het runnen van zijn miljardenimperium. Volgens de New York Times zal Coronel ook bekennen te hebben geholpen bij de ontsnapping van Joaquin Guzmán uit een zwaarbeveiligde Mexicaanse gevangenis. Of ze ook verklaringen gaat afleggen tegen haar man of anderen is nog niet bekend.

Dulles

De Times schrijft dat Coronel (31) naar verwachting donderdagochtend zal verschijnen in de Federal District Court in Washington om haar pleidooi in te dienen. Ze werd in februari in hechtenis genomen op Dulles International Airport, in de buurt van Washington, na een bijna twee jaar durend onderzoek door Amerikaanse wetshandhavers naar haar rol als medeplichtige van haar echtgenoot, Joaquín Guzmán Loera.

Supermax

Guzmán, leidde vroeger met anderen het Sinaloa-drugskartel. Hij werd in 2019 veroordeeld tijdens een federaal proces in Brooklyn en zit nu een levenslange gevangenisstraf uit in de zogenaamde Supermax in Colorado, de veiligste federale gevangenis in de Verenigde Staten.

Coronel is zijn derde – of mogelijk vierde – vrouw. Ze was op vrije voeten gebleven, ook nadat een jury El Chapo schuldig had bevonden. Ze reisde tot aan haar arrestatie op en neer tussen de Verenigde Staten en Mexico.

Plea bargain

Door de schuldbekentenis (plea bargain) kont Coronel in aanmerking voor een lagere straf. Ze is niet verplicht ook belastende verklaringen af te leggen.

Meestal gaat de Amerikaanse justitie niet achter de echtgenoten van drugsbaronnen aan. Coronel is een uitzondering. Er ligt substantieel bewijs tegen haar, zo bleek al tijdens het proces tegen haar man, over de ontsnapping en over witwasfeiten.

Tijdens het proces bleek ook dat Coronel verder kennelijk nauw betrokken was bij het helpen van Guzmán bij het ontwijken van arrestatie door Amerikaanse en Mexicaanse agenten na een mislukte inval in 2012 in de Mexicaanse badplaats Cabo San Lucas.

Ze wordt beschuldigd van samenzwering en zou tien jaar kunnen krijgen. Maar met haar bekentenis zou dat nog aanzienlijk mee kunnen gaan vallen.

Zie ook:

Mexicaanse kathedraal afgesloten voor onderwereldhuwelijk dochter El Chapo

Vrouw van El Chapo lanceert ‘narco-merk’

Hoe El Chapo naakt met zijn minnares door een tunnel moest vluchten (VIDEO UPDATE)

De sms’jes van El Chapo aan zijn vrouw – en zijn maîtresse