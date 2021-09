‘Explosief bij Poolse supermarkt was antipersoneelsmijn’

Connect on Linked in

Het explosief dat in juni is ontdekt bij een Poolse supermarkt in Beverwijk was een antipersoneelsmijn. Dat staat in een vertrouwelijk document van de afdeling Forensische Opsporing van de politie. De informatie is bevestigd door het Openbaar Ministerie Noord-Holland, dat het onderzoek naar de reeks aanslagen op Poolse supermarkten in handen heeft. Een en ander schrijft De Telegraaf.

MRUD

Het is de eerste keer dat zo’n mijn in Nederland is aangetroffen en ook het gevaarlijkste soort explosief dat tot nu toe in het criminele circuit is opgedoken. De Joegoslavische Mina Rasprskavajuca Usmerenog Dejstva (MRUD) werd op 28 juni gevonden bij een poging om een Poolse supermarkt in winkelcentrum De Beverhof in Beverwijk op te blazen. De mijn was nog niet tot ontploffing gebracht. Bij deze supermarkt ontploften daarvoor al twee keer explosieven. Voor de poging om op 28 juni een ontploffing teweeg te brengen zijn twee jonge mannen opgepakt. De twee verschijnen later in september voor de rechtbank in Haarlem voor een eerste pro forma-zitting waar over hun voorlopige hechtenis zal worden beslist. Overigens werd enkele dagen later opnieuw een niet ontploft explosief gevonden bij het winkelcentrum.

Dodelijke kracht

De MRUD is een explosief op pootjes dat wordt ingegraven. Het explosief bevat 900 gram springstof en 650 stalen kogels met een diameter van 5,5 millimeter. De bedoeling is dat een ontploffing van deze mijn leidt tot vele doden en gewonden als iemand van een vijandige eenheid erop trapt. Om de mijn te ontsteken kan een elektrisch mechanisme worden gebruikt maar ook een trek- of struikeldraad. Er zijn MRUD’s van Russische en Joegoslavische makelij op de markt.

In Nederland wordt bij afpersingen en intimidaties doorgaans een handgranaat gebruikt, een explosief dat veel minder dodelijke kracht heeft.

De politie handelt met een speciaal protocol als ergens een verdacht pakket wordt gevonden. Meestal komen experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse om het explosief af te voeren en elders te laten ontploffen.

Sinds begin december zijn er zeker twaalf aanslagen en pogingen daartoe geweest op Poolse supermarkten op verschillende plaatsen in het land. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt. Over het motief voor de aanslagen is nog geen helderheid gekomen. Er loopt ook een onderzoek naar de herkomst van de landmijn.

