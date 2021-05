FunX boycot verdachte Lil’ Kleine wel, veroordeelde moordenaar Jason L. niet

Connect on Linked in

Radiozender FunX zal voorlopig geen nummers meer uitzenden van rapper Lil’ Kleine, zo meldt de NOS. Dat is besloten naar aanleiding van de berichten over mishandeling door Jorik Scholten van zijn vriendin. Scholten is verdachte. Deze beslissing is opvallend omdat de zender er geen enkel probleem in ziet om tracks uit de bajes uit te zenden van de voor medeplegen moord tot 18 jaar veroordeelde rapper Djaga Djaga (Jason L.).

Ook andere rappers met flinke criminele antecedenten zoals Eves Laurent krijgen airplay of interviews op FunX.

Het is nog niet duidelijk of FunX de artiest tijdelijk of permanent verbant. Een woordvoerder van de NPO zegt dat de radiomakers de komende tijd in gesprek willen gaan over deze zaak en over ‘mishandeling in het algemeen’.

Voor het boek Straight Outta Crime van Crimesite-redacteur Roel Janssen, dat deze week verschijnt, vroeg Janssen FunX om commentaar over het feit dat ze geregeld tracks van criminele rappers in hun playlist opnemen. FunX weigerde om in het boek een reactie te geven, ondanks dat het platform ruimschoots daarvoor de gelegenheid werd gegeven. Straight Outta Crime beschrijft het genre van de Nederlandse gangster- en drillrap en de raakvlakken van deze rappers met de zware criminaliteit.

Platenlabel Top Notch en website 101Barz, net als FunX van de publieke omroep, wilden ook geen commentaar geven voor het boek. Ook op het BNNVARA-platform 101Barz komen regelmatig rappers aan bod die veroordeeld zijn of rappen over criminele feiten die ze kennelijk plegen.