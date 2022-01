‘Hun kan je ook een drive-by geven bro, pak je ze alle drie’

Connect on Linked in

Twee hoofdverdachten in het grote liquidatieproces Eris, Delano “Keylow” R. en Jermaine B., hebben volgens justitie tijdens de voorbereiding van de liquidatie van een Amsterdammer in maart 2017 in onderschepte chatgesprekken gesproken over een ‘drive-by-shooting’, waarbij ook de vriendin en hun dochtertje als “collateral damage” kunnen worden meegenomen. Dat staat in stukken die Crimesite heeft ingezien.

Door Roel Janssen

In zaaksdossier Arford gaat het om de voorbereiding liquidatie van Amsterdammers Roger L. en Rachid C. De moorden vonden volgens justitie uiteindelijk niet plaats doordat het moordcommando op de Europaboulevard vlakbij het Amstelpark werd aangehouden. In een Volkswagen Caddy van de drie verdachten werden volautomatische vuurwapens, twee pistolen, een geluidsdemper, een jerrycan benzine en bivakmutsen aangetroffen.

BasicFit

Op vrijdag 17 maart 2017 hangen volgens de recherche de drie verdachten Willem “Worcc” B., Moriën J. en Orhan P. gezamenlijk rond voor de ingang van het Amstelpark ter hoogte van de A.J. Ernststraat. Zij vallen op bij de daar heimelijk surveillerende politieagenten, die zien dat zij wisselend met elkaar spreken en geregeld naar de overkant van de straat kijken. Ze houden daarbij nauwlettend de ingang van sportschool BasicFit in de gaten.

Automatische wapens

Nadat de observanten versterking inroepen, worden de verdachten aangehouden omdat ze in een gestolen auto blijken te rijden. In een politiecel blijkt dat Orhan P. in het bezit is van een sleutel van een Volkswagen Caddy. Die blijkt eveneens gestolen en staat geparkeerd vlakbij de BasicFit. In de laadruimte van de bestelbus vindt de politie onder meer twee volautomatische aanvalsgeweren (waaronder een Kalasjnikov), twee pistolen, munitie, een geluidsdemper, een jerrycan benzine en bivakmutsen.

De vondst is een toevalstreffer voor de politie. Volgens de recherche en het OM is door de arrestatie van het drietal het doodschieten van de potentiële slachtoffers voorkomen. Dat blijkt volgens het OM later uit pgp-gesprekken die Jermaine B. met Delano R. voerde en op een laptop bij laatstgenoemde werden aangetroffen.

‘Collateral damage’

Zo blijkt volgens justitie uit de pgp-communicatie dat de toenmalige vriendin van Roger L. en hun dochtertje als “collateral damage” kunnen worden meegenomen in een drive-by-shooting. ‘Het maakt Delano R. en Jermaine B. allemaal niets uit, als de opdracht maar wordt uitgevoerd’, aldus het OM.

‘3 hoog witte luxaflex’

Op 16 maart 2017, een dag voor de arrestatie van het vermeende moordcommando, chat “The Wizzard” (Jermaine B. volgens de recherche) met “C-Murder” (Delano R. volgens de recherche). The Wizzard geeft aan C-Murder adresgegevens door van Roger L. Hij zegt daarbij: ‘Hij woont 3 hoog witte luxaflex daar kan hij heel stiekem door kijken zonder dat je het door hebt’ en ‘Hij gaat meestal via die deur rechts als je in de straat komt rijden soort brandtrapje niet bij de hoofdingang.’

Daarnaast wordt informatie verstrekt hoe L. zich verplaatst en in welke auto hij rijdt dan wel gereden wordt. Zo schrijft The Wizzard onder meer:

‘Vrouw rijdt zwarte golf met zwarte velgen, blondje en heeft dochtertje van 2 a 3 jaar. Als hij wordt opgehaald door seat zwarte moeten ze allebei of thuisgebracht dan pak je wie je kan of allebei. Hun kan je ook een drive by geven bro. Hij gaat uitstappen voor z’n deur pak hem alleen dan bro. Ze kunnen met z’n 3tjes zijn ook, pak je ze alle drie’.

‘140 allebei op snelheid 160’

Van de potentiële slachtoffers L. en C. worden volgens justitie bovendien foto’s verstuurd ter herkenning. Ook over de betaling voor deze huurmoorden is The Wizzard volgens het OM vrij duidelijk: ‘140 allebei op snelheid 160. Met andere woorden 140.000 euro voor een dubbele moord en als het snel gebeurt een bonus van 20.000 euro er bovenop.

Verdachten ontkennen

Jermaine B. ontkent achter de alias The Wizzard schuil te gaan. Ook Delano R. heeft op zitting en eerder bij de politie ontkend achter de nick C-Murder (en andere aliassen) schuil te gaan. Of de verdachten echt precies onder die schuilnamen pgp-chats hebben verstuurd, daarover moet de rechtbank beslissen. Het is soms het enige bewijs tegen de verdachten in het Eris-proces.

Verklaringen kroongetuige

Ook kroongetuige Tony de G. heeft verklaringen afgelegd in deze zaak. Hij zei eerder al dat Orhan, Swa en Worcc (die later door de politie zijn geïdentificeerd als Orhan P., Moriën J. en Willem B.) een team vormen voor liquidaties in opdracht van Delano R. Volgens De G. had Willem B. aan hem verteld dat “het om een liquidatie ging, dat ze bezig waren met een liquidatie” (..) “of het nou een voorbereiding was of dat die liquidatie op dat moment zou gaan plaatsvinden, dat weet ik niet, maar ze waren bezig met een liquidatie”.

Rachid C. verklaarde in oktober 2019 bij de politie dat hij al lang bevriend is met Roger L. en al eerder door de politie is gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Ook Roger L. is gehoord. Hij zei volgens het OM dat hij Jermaine B. al vijftien tot twintig jaar kent, maar dat hij ‘opeens weg was’.

Overtuigend bewijs

Volgens het OM waren de vijf verdachten in zaaksdossier Arford bezig met maar één doel: het doodschieten van Roger L. en Rachid C. ‘De informatiedeling, de locatie, het spotten, de wapens, de voertuigen etc. duiden maar op één doel: het doodschieten van de slachtoffers. Ten aanzien van Delano R., Willem B., Moriën J. en Orhan P. kan wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat zij tezamen en in vereniging voorbereidingshandelingen hebben gepleegd voor de moord op Roger L., Rachid C., de vriendin van L. en de dochter van L.’

Ook de rol van Jermaine B. is duidelijk, aldus justitie. ‘Ten aanzien van Jermaine B. kan bewezen worden verklaard dat hij heeft uitgelokt tot het plegen van deze voorbereidingshandelingen door het verstrekken van gegevens en het in het vooruitzicht stellen van een geldbedrag.’

Uiteindelijk zal ook de rechtbank zich buigen over het bewijsmateriaal van het OM.

Twee jaar cel

Willem B. werd tot 88 dagen celstraf veroordeeld wegens het voorhanden hebben van munitie en cocaïne in zijn woning. Moriën J. en Orhan P. kregen twee jaar cel voor wapens en munitie in de bestelbus. De drie werden vrijgesproken van heling van beide voertuigen.

Het OM vermoedt dat een ruzie in de drugswereld ertoe heeft geleid dat L. en C. op een dodenlijst zijn gezet en er opdracht is gegeven hen uit de weg te ruimen. Dat heeft de officier van justitie gezegd in het requisitoir.

Strafeisen

In het megaproces Eris staan 21 verdachten terecht voor vijf liquidaties en verschillende liquidatiepogingen en -opdachten. De strafeisen tegen de verdachten rondom vooral leden van motorclub Caloh Wagoh worden bekend op vrijdag 21 januari.