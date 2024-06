‘Imperiale legde belastende verklaringen af over “Rico” R.’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De “pentito” Raffaele Imperiale heeft in september 2023 belastende verklaringen afgelegd over de Amsterdamse crimineel Rico “Chileen” R. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Imperiale in zijn Italiaanse zaak is vrijgesproken van drugshandel.

Camorra

Raffaele Imperiale werd gerekend tot de Napolitaanse Camorra, en verbleef lange tijd in Dubai, tot hij op verzoek van de Italiaanse justitie daar werd opgepakt en uitgeleverd. Ooit werkte Imperiale in Amsterdam in een coffeeshop aan de Raadhuisstraat.

Zuid-Amerika

Eenmaal in Italië gevangen besloot Imperiale in 2021 pentito te worden, wat te vergelijken is met de Nederlandse kroongetuige.

Nu blijkt dat Imperiale heeft verteld over drugshandel door Richard “Rico” R., die in Zuid-Amerika mede voor Imperiale cocaïne zou hebben besteld.

R. heeft in Italië een milde straf van elf jaar cel gekregen voor lidmaatschap van een criminele organisatie, maar is zelf niet veroordeeld voor drugshandel. De aanklager had 14 jaar cel tegen hem geëist.

In maart lekte al uit dat Imperiale voor de Nederlandse justitie verklaringen had afgelegd.

Scarface

De politie dacht dat Imperiale een crimineel contact was van Rico R. en van Ridouan Taghi, en daarnaast van Daniel Kinahan en de Bosnische Bredanaar Edin G..

Uit de verklaringen van Imperiale, die het Algemeen Dagblad heeft ingezien, gaat hij in op de moord in 2014 op de Amsterdamse cocaïnehandelaar cokebaron Samir ‘Scarface’ B.. Deze Scarface was een contact van Imperiale en een rivaal van Taghi en Rico R..

De moord op B. is nooit opgelost. Zijn broer Karim werd begin dit jaar gearresteerd in Marbella in een Spaans witwasonderzoek. Hij kwam op vrije voeten, terwijl Nederland al om zijn overlevering had gevraagd. Karim B. is momenteel spoorloos.

Niet samenwerken

Imperiale zegt niet te zijn gaan samenwerken met R.. Imperiale: ‘In 2016 heeft hij (Rico, red) me wel eens gefaciliteerd, hij gaf mij toen 300 kilo cocaïne om me te helpen. Ik werkte niet mét hem: hij is Zuid-Amerikaan, zij hebben ingangen nodig in de Nederlandse havens, en zij hebben hun eigen kanalen.’

Uit de stukken blijkt volgens het Algemeen Dagblad dat Imperiale ook over andere personen heeft verklaard. Over wie blijkt niet uit de stukken die de krant heeft ingezien.

Zie ook:

‘Politiechefs in Bosnië opgepakt in onderzoek naar Edin G.’

‘Khalid Kasem had een keer contact met Ridouan Taghi’ (UPDATE)