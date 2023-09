Justitie eist celstraffen tegen verdachte beheerders wapenarsenaal

Connect on Linked in

Justitie denkt dat er een verband is tussen de vondst van een wapenarsenaal dat werd aangetroffen in Alphen aan de Rijn, twee Marengo-verdachten, en een van de vermeende daders van de moord op Peter R. de Vries. Justitie eiste donderdag celstraffen tegen de beheerders van de wapens.

Beeld is ter illustratie

Schuurtje

Tegen drie mannen eiste het Openbaar Ministerie donderdag celstraffen van 6 tot 8 jaar. Zij staan terecht in de zaak 26Woltz, voor de rechtbank in Overijssel. In maart 2022 vond de Landelijke recherche in een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan de Rijn een enorm wapenarsenaal aan. Dit schrijft het OM donderdag in een bericht.

Het ging om 16 pistolen, 6 revolvers, 8 geweren, 15 automatische vuurwapens, een onderdeel van een wapen, 6 geluiddempers en een richtvizier. De wapens zaten verpakt in tassen en zakken. Er waren ook drie raketwerpers bij, bedoeld als wapen tegen gepantserde voertuigen. Ook liggen er 4825 kogelpatronen. Foto’s die bij verdachten waren aangetroffen, leidden volgens het OM naar Alphen.

Slippers

Bij een van de verdachten in deze zaak vindt in februari 2022 een doorzoeking plaats. Het gaat om een 46-jarige man die in Alphen aan de Rijn bij zijn moeder woont. In de woning werden geen wapens aangetroffen. Wel ligt er in de slaapkamer van de verdachte een Google Pixel telefoon, met daarop dezelfde foto’s van wapens die eerder al bij een andere verdachte waren aangetroffen. Opvallend: de foto’s lijken genomen te zijn in deze woning, met dezelfde tegels en plinten. Zelfs de slippers die de moeder van de verdachte draagt zijn te herkennen op de foto’s.

De woning zou gebruikt worden om wapens over te dragen, maar ze werden er niet bewaard. Die plek blijkt zich vlakbij in de woonwijk te bevinden. De 30-jarige huurder van het schuurtje wordt na de wapenvondst aangehouden. Hij verklaart dat hij zijn schuur had uitgeleend en niet wist wat er in lag. Verder heeft hij zich op zijn zwijgrecht beroepen.

In beeld

Een derde verdachte, een 24-jarige man uit Eindhoven, is in beeld gekomen nadat zijn DNA-profiel overeen bleek te komen met een aantal DNA-sporen op de wapens, een patroonhouder en op de rits van een tas waarin drie automatische wapens werden aangetroffen. Hij claimt dat dit komt omdat hij eerder in 2019 een wapen heeft gekocht, maar die verklaring is volgens het OM niet plausibel.

Sporen

DNA-sporen op de wapens wijzen erop dat zware criminelen zich in Alphen aan de Rijn van wapens voorzagen. Op een van de aangetroffen wapens blijken DNA-sporen te zitten die overeenkomen met de DNA-profielen van twee verdachten uit onderzoek 26Marengo. Op dat wapen werd ook een DNA-spoor aangetroffen dat overeenkomt met de broer van Marengo-verdachte Ridouan Taghi. Deze broer is in Marokko veroordeeld voor de moord op de zoon van een Marokkaanse rechter in 2017.

Link met moordaanslag

Er lijkt volgens het OM ook een link te zijn met de moordaanslag in juli 2021 op Peter R. de Vries. In het schuurtje lagen zeven omgebouwde alarmpistolen van het merk Zoraki. ‘Deze pistolen komen in zeer grote mate overeen met het wapen dat gebruikt is bij de moord op de misdaadverslaggever’, stelt justitie. Eerder werd al bekend dat de verdachte van het aansturen van de aanslag op De Vries – Krystian M. – in contact stond met een van de verdachten in het onderzoek naar de wapenvoorraad in Alphen. Vijf mannen werden in deze zaak onlangs ook vervolgd.

Hoewel de verdachten zwijgen, staat het voor justitie vast dat zij de wapen-stash in Alphen aan de Rijn beheerden, midden in een woonwijk. Tegen de oudste verdachte en de eigenaar van de schuur is 8 jaar geëist. De 24-jarige man, wiens DNA op de wapens zit, moet als het aan het OM ligt 6 jaar de cel in.

In de zaak 26Woltz wordt een aantal andere verdachten ook in verband gebracht met mislukte moordaanslagen. Eén daarvan is die op tattoo-verdachte Cor P. eerder dit jaar in de Dominicaanse Republiek.