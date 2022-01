‘Justitie komt met anonieme getuige in proces tegen Randall G.’

Connect on Linked in

Justitie wil nog een anonieme getuige inbrengen in de zaak tegen Randall D. (40). Deze beschuldigt D. niet alleen van deelname aan de dodelijke schietpartij in het buurthuis op Wittenburg (2018) en de liquidatie van Lucas Boom (2015) maar óók van een rol bij de liquidatie van Siegmar Flaneur (24), op 11 februari 2015 in de Bijlmer. Dat schrijft Het Parool.

In die laatste zaak is ook Emylio “Millie” G. (28) uit Amsterdam-Zuidoost als verdachte aangemerkt. G. is al veroordeeld tot 16 jaar cel voor geweldsdelicten. Vrijdag was er een voorbereidende zitting in de zaak.

G. is ook de medeverdachte van Randall D. in de zaak over het schieten op 26 januari 2018 in een buurthuis op Wittenburg in het centrum van Amsterdamwaarbij de stagiair Mohamed Bouchikhi (17) bij vergissing werd doodgeschoten. Het vermoedelijke doelwit raakte zwaargewond en een vrouwelijke stagiair (20) raakte gewond aan haar been.

De Amsterdamse Antilliaan Randall D. is in juni 2021 gearresteerd op Curaçao.

De verdenking dat hij ook een belangrijke rol speelde bij de onderwereldmoord op Lucas Boom op 9 juni 2015, bij een basisschool in Zaandam is niet voldoende hard om hem ook daarvoor in de cel te houden. Er zijn nog andere anonieme getuigen in de moordzaken tegen D.

De rechter-commissaris moet nog beslissen of de nieuwe getuige de status van ‘anonieme bedreigde getuige’ zal worden verleend.