Levenslang voor Amsterdamse vergismoord

Iliass K. (34) heeft van de rechtbank Amsterdam levenslang gekregen omdat hij volgens de rechtbank medepleger is geweest van drie liquidaties: de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont, die op Alexander “Aleki” Gillis en de de moord op Massod Amin Hosseini, allemaal in 2014. De moorden passen in het conflict tussen twee criminele groepen in Amsterdam, ook wel de Mocro-oorlog genoemd.

Schutter

De recherche rekent K. tot de groep van de 2014 ook vermoorde Gwenette Martha die een conflict had met zijn voormalige kompaan Houssine A..

Gillis werd in Zaandam vermoord (foto) omdat hij uit de groep van Martha overgelopen zou zijn. In de zomer volgde de vergismoord op Eggermont, in de Conradstraat in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam. Eigenlijke doelwit was Omar Lkhorf, die in dezelfde auto reed en soms in dezelfde buurt verbleef als het slachtoffer.

De schutter bij de twee liquidaties was mogelijk Massod Amin Hosseini. Die werd later dat jaar geliquideerd in Amsterdam-West, mogelijk mede vanwege deze vergissing en vanwege de verdenking dat hij niet meer loyaal aan de groep zou zijn.

Het bewijs in de zaak stoelt vooral op door de politie gekraakte pgp-berichten van de servers van Ennetcom en PGPSafe.

Kortere straffen

De twee andere verdachten in de zaak zijn veroordeeld tot kortere straffen. Gökhan C. (31) heeft 24 jaar en 8 maanden cel gekregen, als medepleger van de moord op Gillis en medeplichtigheid bij de moord op Hosseini en voorbereiding moord. De rol van Hamza el H. beperkte zich volgens de rechtbank tot spotten van doelwitten van de criminele organisatie. Hij kreeg zeven jaar cel. Verdachte Dennis M. (45) overleed in een cel in Spanje, nadat hij was aangehouden in een drugszaak, en wachtte op overlevering naar Nederland.

Iliass K. legde na het bekend worden van de eis van levenslang door het Openbaar Ministerie een verklaring af. Daarbij zei hij niets over de opdrachtgever(s) voor de moorden. Gökhan C. ontkende tegenover de rechtbank de beschuldigingen.

Voor het doodschieten van Hosseini is nog niemand voor de rechter gebracht. Amsterdammer Khalid J. zal nog worden vervolgd voor het aansturen van de moord op Hosseini.