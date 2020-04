Minister: acht corona-besmettingen in de PI’s

Connect on Linked in

Volgens minister Sander Dekker zijn er op dit moment acht bevestigde gevallen van corona-besmetting in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen vastgesteld. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Isolatie

Verder zijn op dit moment tien gedetineerden met corona-gerelateerde klachten uit voorzorg in isolatie op hun eigen cel geplaatst. Eén gedetineerde is afgelopen weekend overleden. De gedetineerde testte in eerste instantie positief op corona. Een tweede test een week voor zijn overlijden bleek echter negatief. De gedetineerde had andere ernstige gezondheidsproblemen en is daaraan overleden.

Anonieme brief

De minister schrijft de brief op verzoek van Tweede Kamer-leden in reactie op een brief van een aantal anonieme medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In die brief maken de medewerkers melding van, naar hun mening, onveilige situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan als gevolg van de corona-crisis.

Volgens de minister zijn die onveilige situaties er niet. In de inrichtingen wordt volgens hem gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij coronagerelateerde klachten blijven medewerkers thuis. Verder is er extra aandacht voor hygiëne en wijzen medewerkers en justitiabelen elkaar op het houden van anderhalve meter afstand. Als dat moeilijk is worden groepen verkleind en markeringen op de vloer aangebracht.

Bezetting

Sinds de start van de maatregelen is de bezetting binnen de inrichtingen teruggelopen van ruim 98% naar 85% omdat er een groep gedetineerden die in licht regime zat naar huis is gestuurd.

Het gebruik van meerpersoonscellen is in de afgelopen weken gedaald van 30% naar 15%.

Medewerkers van DJI komen nu in aanmerking voor een corona-test als zij in aanraking zijn geweest met een persoon die verdacht wordt van besmetting met het coronavirus en de medewerker zelf binnen twee weken klachten ontwikkelt die wijzen op een besmetting met het virus.

