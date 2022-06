Moordenaar van Milica van Doorn in gevangenis overleden

Connect on Linked in

De 51-jarige Hüseyin A., die in februari in hoger beroep tot 19 jaar en 7 maanden cel veroordeeld werd voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn in 1992, is zondagochtend in de gevangenis overleden.

Dat bevestigen zijn advocaat Gerald Roethof en advocaat van de nabestaanden van Milica, Richard Korver, aan De Telegraaf. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf, noch van zelfmoord. Hüseyin A. overleed zondagochtend rond 11.00, na het sporten. De officiële doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.

Sperma

Op 8 juni 1992 werd in de Noordervaldeursloot in Zaandam het half ontklede en levenloze lichaam van de 19-jarige Milica van Doorn aangetroffen. Zij had verschillende steekwonden en haar keel was doorgesneden. In haar lichaam werd sperma aangetroffen.

Dna-verwantschapsonderzoek

Jarenlang onderzoek leverde geen verdachte op, totdat in 2017 naar aanleiding van een grootschalig verwantschapsonderzoek dna uit het sperma kon worden gematcht met het dna van een verdachte. Hüseyin A. wilde zelf niet meewerken aan het verwantschapsonderzoek, maar zijn broer wel. Dat resulteerde in december 2017 tot de arrestatie van Hüseyin A.

Wisselende verklaringen

A. verklaarde bij de rechtbank, en in hoger beroep, dat zijn sperma kan zijn aangetroffen, omdat hij een geheime seksuele relatie met Milica had. Het gerechtshof geloofde hem niet, onder meer omdat hij bij eerdere verhoren verklaarde dat hij door geesten was bezeten.

In december 2018 werd Hüseyin A. door de rechtbank tot 20 jaar cel veroordeeld voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag. Alleen vanwege de lange duur van het hoger beroep viel de straf vijf maanden korter uit.

Cassatie

De zaak tegen A. liep nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar met het overlijden van de dader eindigt die procedure.

