‘Nederlanders vast na aanslagen in regio Antwerpen’

Er zijn in België twee Nederlandse twintigers gearresteerd nadat er in de nacht van maandag op dinsdag aanslagen zijn gepleegd op panden in Boom, Borgerhout en Merksem. Volgens de Gazet van Antwerpen zijn in ieder geval twee van de adressen in verband te brengen met drugscriminelen.

De twee Nederlanders zijn na de aanslagen aangehouden in Den Haag.

De eerste aanslag was even na 02.30 in de Gasstraat in Boom, waar een fles tot ontploffing is gebracht. Dat zorgde voor schade aan een voordeur, een garagepoort en een geparkeerd voertuig.

Slechts twee minuten na de aanslag in Boom kreeg de Antwerpse politie een oproep over een explosie in de Guldensporenstraat in Borgerhout. Daar hebben onbekenden geprobeerd twee flessen met brandbare stof tot ontploffing bij een woning. Er ontstond een kleine brand en beperkte brandschade was het gevolg.

Deze woning is te linken aan de familie E.H., die in het verleden meerdere keren doelwit van aanslagen in het drugsmilieu is geweest.

Iets na 03.30 was een woning in Merksem doelwit van een aanslag. De explosie bracht grote schade toe aan een voordeur en een geparkeerde auto.

Op dat adres stond volgens de Gazet Imrane E.L. ingeschreven. Deze man is meermaals veroordeeld door de rechtbank.

