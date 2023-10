‘OM wil Satudarah-top opnieuw vastzetten: 600 kilo coke naar Rusland’

Connect on Linked in

Michel B., kopstuk en medeoprichter van motorclub Satudarah, zou volgens justitie van plan zijn geweest om 600 kilo cocaïne naar Rusland te exporteren. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt dat uit onderschepte Exclu-chats die B. zou hebben verstuurd onder de schuilnaam “Charly”.

Voorwaardelijk vrij

RTV Oost schrijft dat het nieuws bekend werd tijdens een voorbereidende zitting tegen Michel B. uit Enschede en acht medeverdachten, die allen verbonden zijn aan Satudarah. De negen mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne vanuit Brazilië. In juli dit jaar werden ze allemaal op vrije voeten gesteld, om onder voorwaarden hun eindproces af te wachten. Hun schorsing was een doorn in het oog van het OM, dat donderdag vroeg om alle verdachten weer vast te zetten.

Voortzetting

Volgens het OM moeten alle negen verdachten opnieuw worden aangehouden voor een nieuwe tenlastelegging: voortzetting van de verboden motorclub Satudarah. Uit observaties van de recherche en onderschepte cryptocommunicatie zou blijken dat Satudarah als club door is gegaan met het voortzetten van activiteiten. Zo zagen rechercheurs van observatieteams dat de verdachten in wisselende samenstelling met elkaar spraken op verschillende locaties. Vaak werd er ook gefluisterd.

Exclu

In de door de politie gekraakte chatdienst Exclu, waarbij de recherche enige tijd had kunnen meelezen met de gebruikers, zouden de verdachten verschillende chatgroepen hebben aangemaakt, die zouden duiden op voortzetting van Satudarah. Zo werd er volgens de opsporingsdiensten informatie gedeeld over clubavonden en (ex-)leden. Namen van de chatgroepen waren onder andere: ‘Gruupke’, Kapikane SMC World’, ‘Solide’, ’59 Kring’ en ‘Globe’. Aan account ‘Kring’ waren zestig gebruikers gekoppeld, zo schrijft RTV Oost. Volgens justitie allemaal Satudarah-leden.

“Charly”

De opsporingsdiensten weten nog niet van alle Exclu-accounts wie erachter schuilging, maar volgens de recherche is de schuilnaam “Charly” het account van Satudarah-oprichter Michel B. Die zou in chats hebben gesproken over ‘600 stuks vanuit Ecuador’ en ‘600 stuks naar Rusland’. Het OM concludeert daaruit dat B. van plan was om 600 kilo cocaïne naar Rusland door te voeren.

De Satudarah-kopstukken zouden volgens eerdere berichtgeving van RTV Oost minimaal twee cocaïnetransporten van in totaal duizenden kilo’s uit Brazilië hebben laten komen. Ook worden ze verdacht van de handel in synthetische drugs, waaronder amfetamine, xtc en crystal meth.

Naast Michel B. worden nog drie Enschedeërs verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige drugshandel: Mitchel v. H., Mitch K. en Okan P. De andere vijf verdachten zijn onder meer president Angelo M. en penningmeester Redouan I., beiden uit Tilburg.

Grote politie-actie

Begin februari pakte de politie een groot aantal verdachten op in een onderzoek dat zich richtte op wapen- en drugshandel. Daar waren mensen van de familie R. uit Oss bij en ook leden van Satudarah.

Celstraffen

Het is opvallend dat er zoveel kopstukken van de inmiddels verboden motorclub zijn aangehouden. In januari 2022 stelde het gerechtshof in Arnhem vier Satudarah-kopstukken op vrije voeten, nadat ze in december 2021 door de rechtbank in Zwolle werden veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar. Michel B. kreeg met vijf jaar de hoogste straf. De vier leden mochten hun hoger beroep in vrijheid afwachten, maar gingen volgens politie en justitie daarna gewoon door met criminele activiteiten als grootschalige drugshandel.

De rechtbank zal de komende weken een beslissing nemen of de negen Satudarah-leden opnieuw worden aangehouden.