Pikante vragen van Marengo-rechtbank over onderzoek op advocaten in Dubai (en Nederland)

De rechtbank in Amsterdam wil in het strafproces Marengo een reeks vragen beantwoord zien over de observatie door de Dubai Police tijdens een bezoek van de advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering in de zomer van 2019. Deze wens van de rechtbank is pikanter dan het lijkt omdat de vragen ver reiken. Onderzoek van de recherche naar advocaten ligt heel gevoelig. Volgens de wet moet de politie de geheimhouding van het werk van advocaten respecteren.

Door @Wim van de Pol

Maandag besliste de rechtbank op een deel van de onderzoekswensen van de advocaten van de 17 verdachten in het proces over een serie onderwereldmoorden. De rechtbank wees het verzoek af om de zaak van verdachte Ridouan Taghi apart te behandelen. Ook verzoeken om nader onderzoek over het gebruik van de iPhone in zijn cel door de kroongetuige Nabil B. en eventuele gunsten die aan hem zijn verleend zijn afgewezen.

‘Hoogstwaarschijnlijk’ Taghi ontmoeten

Advocaat Nico Meijering staat in het Marengo-proces één van de hoofdverdachten bij. In de zomer van 2019 bracht hij, samen met collega Leon van Kleef, een bezoek aan een cliënt in Dubai. Op dat moment was de Nationale Politie uit alle macht op zoek naar Ridouan Taghi. Men hield er ernstig rekening mee dat Taghi in Dubai ondergedoken zou zijn.

Uit het dossier van onderzoek 26Capecoral blijkt dat de politie een anonieme tip had gekregen dat Meijering op bezoek zou gaan in Dubai om daar ‘hoogstwaarschijnlijk’ Ridouan Taghi te ontmoeten. Op basis daarvan werd in het onderzoek naar de verblijfplaats van Taghi op Schiphol reizigersinformatie opgevraagd en een observatieteam op de advocaten ingezet.

Ontmoetingen

Via de plaatselijke liaison-officier vroeg de politie aan de collega’s in Dubai of de advocaten daar geobserveerd konden worden, in verband met een mogelijke ontmoeting met Taghi. Ook werd aan Dubai verzocht om de verblijfplaats van de advocaten te onderzoeken, evenals de verblijfplaats(en) waar Meijering bij eerdere bezoeken aan Dubai had verbleven.

Uiteindelijk waren er op 20 en 21 juni 2019 ontmoetingen met personen, maar niet met Ridouan Taghi.

Pikant

De Nederlandse politie schreef eerder in een proces-verbaal dat er geen proces-verbaal van de Dubaise collega’s was ontvangen over wat die daar precies hebben gedaan en geconstateerd, deels in aanwezigheid van een Nederlandse liaison-officier. De rechtbank zegt nu te willen weten wat er in Dubai allemaal precies aan informatie is vergaard, en de rechtbank verzoekt ook:

… om de ontvangst van eventuele aanvullende foto’s of video-opnames die tijdens de observatie zijn gemaakt.

Als alle vragen worden beantwoord zal het de rechtbank duidelijk worden welk materiaal en welke informatie de Nederlandse politie over de activiteiten, cliënten, en gesprekken die de advocaten met hun cliënten hebben gehad, heeft ingezien en meegekregen. Wat dat allemaal kan zijn is onbekend, maar het moet veel meer zijn dan er tot nou toe bekend is geworden. De rechtbank noemt wat er tot nu toe is ‘erg summier’.

Het doorvragen van de rechtbank is een pikante kwestie. Want al dit soort informatie, over identiteit van cliënten, over contacten met cliënten, is geheim en dat moet de politie respecteren.

Het Openbaar Ministerie zal een aanvullend rechtshulpverzoek aan de VAE gaan doen. De rechtbank wil dat de vragen die ze beantwoord wil zien daarin mee worden genomen.

In Nederland?

De rechtbank zegt tevens te willen weten ‘op basis van welke informatie’ tot de observatie van de advocaten is besloten. Dat is op het eerste gezicht een niet zo opvallende vaststelling. Toch is ook dit pikanter dan het lijkt.

De rechtbank wil namelijk weten wat er in Nederland door de politie aan nadere opsporingsactiviteiten is verricht. Tot nu toe bestaat deze informatie slechts uit twee zinnen van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

De rechtbank vraagt nu onder meer of er nog meer TCI-informatie was. En: of er naar die informatie nog nader onderzoek is gedaan en wat de resultaten van dat onderzoek dan waren. Ook hier geldt weer dat ieder onderzoek naar de activiteiten en de contacten van advocaten aan de geheimhouding raakt en daarmee ultra-gevoelig kan uitwerken.

