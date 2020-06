Politie: slingerende automobilist had 6 kilo ketamine bij zich

Connect on Linked in

Op snelweg A17 bij Standdaarbuiten (in West-Brabant) is woensdagmiddag een automobilist aangehouden die zes kilo ketamine bij zich had. Volgens de politie viel de man op door slingerend te rijden terwijl hij aan het bellen was.

Daarop werden de auto en de bestuurder gecontroleerd. In de auto lag bijna 4.000, en een vals biljet van 50 euro. In de kofferbak vonden de agenten enkele schilderijen. In die schilderijen zat de ketamine verstopt. Het geld en de drugs werden in beslag genomen.

Ketamine is een narcose-middel dat in het illegale circuit ook als partydrug wordt verkocht.

De 24-jarige bestuurder is een man uit België. Hij werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht om te worden verhoord.

De afgelopen maanden is er relatief veel ketamine in beslag genomen:

