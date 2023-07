‘Recordvangst cocaïne in Uruguay van Bolle Jos’

Connect on Linked in

Een recordvangst van cocaïne in 2019 in Uruguay van 4418 kilo was, volgens een politiedossier dat Het Parool in handen heeft, van de groep van “Bolle” Jos Leijdekkers. Dat ging om cocaïne die was verstopt in vier containers met sojameel, en vanuit Montevideo op weg hadden moeten gaan naar de haven van Lomé in Togo.

‘Harde klap’

Het Parool schrijft dat de recherche een pgp-bericht hierover toeschrijft aan Jos Leijdekkers: ‘Hebben die Togo verloren 4000st pff’ (…) ‘Harde klap.’

Die vangst was in december 2019. In diezelfde maand verloor de groep volgens het dossier 316 kilo in Rotterdam en nog een partij die in zee verloren zou zijn gegaan. Ook over die partijen zou Leijdekkers hebben gecommuniceerd met medeverdachten, onder wie Ocean S. en Isaac B..

B. en S. zijn veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel en zitten beiden vast. Jos Leijdekkers staat internationaal gesignaleerd.

De verdachten lijken zich overigens niet al te druk te maken over het verlies van de drie partijen, die toch ruim boven de 100 miljoen euro waard waren.

‘Slapen’

In de chats uit het dossier komen ook plannen over geweld tegen andere personen in het criminele ter sprake. Een pgp-alias achter wie de recherche Leijdekkers vermoed verstuurde het bericht: ‘Broer we moete iemand laten slapen’. Dat zou Utrechter Robin van Ouwerkerk geweest kunnen zijn omdat Leijdekkers niet lang daarna een foto van Van Ouwerkerk en diens woning verzond. De reden dat Van Ouwerkerk moest worden geliquideerd blijft onduidelijk. Isaac B. had de liquidatie moeten (laten) uitvoeren, maar die ging uiteindelijk niet door.

Van O. was verdachte in de zaak van de martelcontainers en van grootschalige cocaïnehandel. Hij is in 2022 overleden nadat in het huis van bewaring zijn ernstige medische toestand niet goed was ingeschat.

