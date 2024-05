Schiedammer vrijgesproken in Turkse megazaak

Connect on Linked in

De Schiedamse drugshandelaar Çetin G. (54) is afgelopen vrijdag in hoger beroep in de Turkse hoofdstad Ankara vrijgesproken in een zeer groot drugsonderzoek waarin hij één van de hoofdverdachten was. De zaak is in Turkije de “Moeras-zaak” genoemd en draaide om de organisatie van zeer grootschalige drugstransporten. Het is uitgedraaid op een mislukking.

Nejat D.

Van de 73 verdachten zijn er 72 vrijgesproken. Ook de in Turkije bekende drugshandelaar Nejat D., is vrijgesproken, naast een voormalig politiechef en een aantal politieagenten.

G.’s Nederlandse Advocaat Cem Polat heeft berichtgeving in Turkse media bevestigd.

De zaak was ooit door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu aangekondigd als ‘de grootste drugsoperatie in de geschiedenis van de Republiek’.

Cetin G. werd in 2022 al op vrije voeten gesteld om dat het bewijs niet rond leek te komen.

2016

Hij werd in 2016 in Nederland veroordeeld voor grote transporten van cocaïne, maar week uit naar Turkije toen hij met een enkelband thuis zat. In Nederland wordt G. nog altijd gezocht.

In 2020 arresteerde Turkse politie hem voor de Moeras-zaak.

Zie ook:

‘Schiedamse cocaïnehandelaar: ik wilde eerlijke verdiend geld in Turkije investeren’

Drugsverdachte in Turkse megazaak: Nederlandse politie hielp me Nederland uit