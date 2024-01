Straf wapenhandelaar Sjaak B. valt lager uit dan eis

Connect on Linked in

De Amsterdamse rechtbank heeft beroepscrimineel Sjaak B. tot 8 jaar cel veroordeeld, voor handel in zware wapens en voor het witwassen van tienduizenden euro’s.

Cel

De Amsterdamse onderwereldveteraan Sjaak B. (53) krijgt 8 jaar cel voor zijn jarenlange handel in (zware) vuurwapens en het bezit van een fors wapenarsenaal inclusief explosieven in een ‘stash’ in Rijsenhout. Ook heeft hij bijna 67.000 euro witgewassen. Dit meldt de Amsterdamse krant Het Parool.

Het Openbaar Ministerie eiste 10,5 jaar celstraf tegen B., voor het bezit van een grote partij vuurwapens, vuurwapenhandel en witwassen.

Niet vastgesteld

Sjaak B.’s medeverdachten Hasan I. (37) en Brahim O. (32) krijgen 3 en 2 jaar cel voor wapenhandel. Tegen O. was 8 jaar geëist, ook voor drugshandel, maar de rechtbank volgt de redenering van zijn advocaat, Cem Polat, dat van 648 kilo aan ‘blokken’ niet is vastgesteld dat het kilo’s cocaïne betrof, zoals justitie stelt. Enkel op basis van ontsleuteld berichtenverkeer, waaronder foto’s uit de neergehaalde computerservers van Sky ECC is dat ook volgens de rechters niet vast te stellen.

Inval

De zaak draait om een wapenvondst in een loods in Rijsenhout (gemeente Haarlemmermeer). Daar stuitte de politie tijdens een inval in een bedrijfspand op een grote hoeveelheid vuurwapens, waaronder machinegeweren, 15 sluipschuttersgeweren en explosieven, zoals een antipersoneelsmijn. Ook werd een grote hoeveelheid munitie aangetroffen.

De recherche kreeg in november 2021 Sjaak B. en medeverdachten Brahim O. uit Diemen en Hasan I. uit Amsterdam in beeld door berichten uit gekraakte pgp-telefoons afkomstig van het platform Sky ECC. Na uitgebreid onderzoek kwam ook een loods in Rijsenhout in beeld als locatie waar mogelijk een partij vuurwapens lag opgeslagen.

Cocaïnewasserij

Na de grote wapenvondst werd bij een verdere doorzoeking in een aangrenzende loods een inwerking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen met veel chemicaliën en kilo’s cocaïne en amfetamine. Naar aanleiding van het aantreffen van de cocaïnewasserij werd nog een vierde verdachte aangehouden.

In de loods lagen ook alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken.

Sjaak B. overleefde in 2016 een aanslag op zijn leven in Panama.

Hij werd in 1995 veroordeeld tot acht jaar cel voor het doodschieten van een cafébezoeker na een ruzie in een café in Badhoevedorp. Hij werd tijdens het Passageproces alleen veroordeeld voor wapenhandel. Daarin was hij een tijd verdacht van het liquideren van de Heineken-ontvoerder Cor van Hout.