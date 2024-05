TEFAF-roof: nieuwe verdachten en diamanten teruggevonden

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de spraakmakende juwelenroof op de TEFAF-beurs in Maastricht op 28 juni 2022 zijn drie nieuwe verdachten in beeld. Het gaat om drie vrouwen, waarvan er één in beeld kwam nadat ze één van de huurauto’s terugbracht naar een autoverhuurbedrijf in de buurt van Frankfurt.

Twee diamanten terug

De politie meldt dat inmiddels twee gestolen diamanten zijn teruggevonden. Het gaat om een diamant die deel uitmaakt van een halssnoer. Deze diamant bevond zich in Israël. Ook werd een tweede diamant uit hetzelfde halssnoer getraceerd in Hong Kong. Beide diamanten zijn in beslag genomen voor onderzoek.

De waarde van de totale buit bedraagt tientallen miljoenen euro’s.

Verdachten

Het opsporingsteam beschikt inmiddels over aanwijzingen die een steeds duidelijker beeld geven over de verblijfplaatsen van de verdachten voor en na de roof en waar ze zich nu waarschijnlijk bevinden.

Direct na de roof zijn beelden van vier verschillende verdachten vrijgegeven. Uit camerabeelden is naar voren gekomen dat meerdere verdachten op verschillende dagen in steeds andere kleding de beurs bezocht hebben. Ook is bekend dat twee van de vier toegangskaarten gekocht hebben. Uit rechercheonderzoek blijkt dat de verdachten gebruik maakten van aliassen/valse identiteiten. Enkelen worden ook verdacht van soortgelijke overvallen in andere Europese landen zoals Zwitserland en Tsjechië.

Drie vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat naast de vier overvallers in Peaky Blinders-outfit ook één vrouw als verdachte gelinkt wordt aan de roof. Daarnaast zijn er nog twee andere vrouwen in beeld gekomen toen zij één van de huurauto’s terug brachten naar een autoverhuurbedrijf in de buurt van de luchthaven Frankfurt. Zij zijn op dit moment geen verdachten in het onderzoek naar de roof. Hun rol bij het terugbrengen van de vluchtauto wordt wel onderzocht.

Verkeersovertredingen

Naast camerabeelden van twee verkeersovertredingen in Duitsland, waarbij mannelijke verdachten en de verdachte vrouw te zien zijn, leidde het onderzoek ook naar bewakingsbeelden van de twee andere vrouwen die de huurauto bij Frankfurt terugbrachten. Al deze beelden zijn nog niet eerder met het publiek gedeeld, meldt de politie woensdag.

Luik en Verviers

Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de verdachten voor en na de juwelenroof verbleven in België, onder andere in Luik en Verviers. In Verviers betrof dit een hotel en in Luik een accommodatie gehuurd via een online platform. Daarna zijn ze via onder meer België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije naar Servië gevlucht.

Servië

Al eerder bleek dat de verdachten afkomstig zijn uit de Balkan. Volgens de recherche is inmiddels duidelijk dat dit de plaats Nis in Servië betreft. Het is niet uitgesloten dat de verdachten momenteel daar, maar mogelijk ook in Belgrado of omgeving, verblijven.

Op de gouden tip in de zaak staat een beloning van een half miljoen euro.

27 miljoen euro

Vier gewapende mannen sloegen op 28 juni 2022 op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht met bijlen vitrines in en namen juwelen weg van de juwelier Symbolic & Chase uit Londen. Hun buit zou volgens het schadebedrijf Charles Taylor Adjusting bestaan uit tien sieraden, waaronder een halsketting met gele diamant van 114 karaat. Het collier met de diamant zou een waarde hebben van 27 miljoen euro.

Pink Panthers

De overvallers sloegen op de vlucht op elektrische steps. Zowel de daders als de buit zijn spoorloos. Volgens het schade-expertisebureau doet de werkwijze van de vier daders vermoeden dat het om Pink Panthers-bende gaat. Dat is een internationaal netwerk van tientallen overvallers uit voornamelijk de Balkan dat gespecialiseerd is in gewelddadige overvallen op juwelierszaken en rijke personen.