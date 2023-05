Veel lagere straffen dan geëist voor Utrechtse plofkraakgroep

Connect on Linked in

In de zaak van een groep plofkrakers uit Utrecht en Den Bosch heeft de rechtbank in Utrecht donderdag vijf mannen en een vrouw veroordeeld tot straffen tot vijf jaar cel. Er zijn lagere straffen opgelegd dan was geëist. De hoogste straf van vijf jaar ging naar een man uit Den Bosch tegen wie zes jaar cel was geëist.

Grensgebied

De rechtbank spreekt van een professioneel opgezette plofkraakgroep die met snelle auto’s in het grensgebied in Duitsland geldautomaten forceerde met explosieven. De groep bestelde een geldautomaat om mee te oefenen in een loods in Utrecht. Daarbij kwam een zevende verdachte om het leven bij een ontploffing.

Zelfde merk

De plofkraken vonden plaats in de periode van november 2019 tot februari 2020, in de deelstaat Nedersaksen. In ieder geval twee van de opgeblazen automaten was van hetzelfde merk.

Eind januari 2020 bestelde een man een pinautomaat van dit merk en gaf daarbij aan dat het afgeleverd moest worden op een adres in Utrecht. Een paar maanden later worden er nog eens vijf van dit soort pinautomaten besteld. Opnieuw bedoeld voor hetzelfde adres.

Proefontploffingen

De Duitse politie vermoedde dat ze werden aangeschaft om ze technisch te onderzoeken en voor proefontploffingen te gebruiken, met als uiteindelijke doel succesvolle plofkraken te kunnen plegen.

De politie plaatste plaatsbepalings- en afluisterapparatuur in de pinautomaten die in Utrecht worden afgeleverd en krijgt uiteindelijk zo de verdachten in beeld. Uit onderzoek blijkt dat het adres waar de pinautomaten worden afgeleverd, gebruikt wordt als trainingslocatie voor het voorbereiden en plegen van plofkraken.

Vrouw

Volgens de rechtbank vormden vijf van de verdachten samen een criminele organisatie die zeer professioneel te werk ging. Elke verdachte had zijn of haar eigen rol in het geheel. Drie van hen pleegden uiteindelijk ook daadwerkelijk een plofkraak, een ander hield zich vooral bezig met het onderzoeken van de automaten en een vrouw uit Den Bosch maakte de dunne, zogenoemde “pizzaschijven” van explosief materiaal, die in de geldautomaten geschoven konden worden.

De vrouw uit is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden waarvan acht voorwaardelijk, na een eis van drie jaar.

‘Driver’

In de zaak van een verdachte uit Utrecht die als ‘driver’ in de vaak gestolen of gehuurde auto’s reed, is niet bewezen dat ook hij onderdeel uitmaakte van de criminele organisatie. Wel trof hij voorbereidingshandelingen, vindt de rechtbank, en krijgt daarvoor negen maanden cel. Deze man is in 2021 al veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A2.

De straffen vallen over de gehele breedte lager uit dan geëist omdat de rechtbank verdachten voor sommige feiten vrijsprak, omdat de acties soms minder gevaarlijk worden geacht dan door het Openbaar Ministerie beschreven.

Eén van de verdachten was voortvluchtig en werd in maart opnieuw aangehouden, waardoor de zaak vertraging opliep.