Eis: zeven jaar voor plaatsen handgranaat in Kerkdriel

Voor de rechtbank in Arnhem heeft het Openbaar Ministerie dinsdag zeven jaar cel geëist tegen een 21-jarige man uit IJsselstein omdat hij een handgranaat neer zou hebben gelegd voor de deur van een appartementencomplex in Kerkdriel. Daar woonde een familielid van de directeur van fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit Hedel. De zaken tegen zeven andere verdachten van gewelddadige bedreigingen tegen De Groot zullen in juni verder worden behandeld.

In de vroege ochtend van 13 januari 2020 werd de handgranaat gevonden door een krantenbezorger. Dat was een levensgevaarlijke situatie omdat de pin eruit was en de granaat dus op scherp stond. Volgens de officier had de granaat moeten ontploffen. In het appartementencomplex woonde een zoon van iemand van de directie van het fruitbedrijf. Kort voor het gooien van de granaat, is bij de betreffende woning aangebeld, kennelijk om iemand naar de deur te lokken. Ook werd het huisnummer van het beoogde slachtoffer op de gevel geschreven. Er is ook een condoleancekaart met waarschuwing in de brievenbus gestopt. “De volgende kaart is voor je familie”. Op de telefoon van verdachte is een foto van een soortgelijke condoleancekaart aangetroffen, die is diezelfde dag met dit toestel is gemaakt.

De persoon die op de bewakingsbeelden te zien is bij het plaatsen van de handgranaat is onherkenbaar. Het OM kan niet bewijzen dat deze persoon de verdachte was. Maar het beschouwt hem toch als medepleger ervan. Hiervoor is het namelijk niet noodzakelijk dat een verdachte alle ten laste gelegde strafbare feiten zelf heeft uitgevoerd. De 21t-jarige heeft naar het oordeel van het Openbaar Ministerie een ‘bijdrage van voldoende gewicht’ geleverd met het posten van de condoleancekaart.

Het OM komt op basis van reisbewegingen, beelden van bewakingscamera’s en verklaringen tot de conclusie dat de verdachte ook op 8 januari een verkenning heeft gedaan, in Kerkdriel. De verdachte heeft tot nu toe gezwegen.

Het OM vindt ook bewezen dat hij betrokken was bij een dreigende sms die op 11 februari 2020 naar de directie van het fruitbedrijf is gestuurd. Dit is ten laste gelegd als een poging afpersing.

Nadat er in mei 2019 een partij cocaïne in het bedrijf werd ontdekt worden de familie afgeperst en bedreigd. Uit de dreigende sms’jes blijkt overigens niet dat die met die 400 kilo samenhangen.

Er zijn volgens justitie totaal dertien bedreigingen geweest. Het OM beschouwt verdachte Ali G. als de man achter de bedreigingen. Hij stuurde de groep jonge verdachten aan die nu ook terechtstaan, aldus de officier van justitie.

Sinds G. op 5 januari is opgepakt is er niet meer gedreigd en waren er geen incidenten meer. De officier van justitie: ‘Dat wijst er wat mij betreft op dat de juiste personen vastzitten.’ Justitie wijst ook op de verklaring van een 21-jarige verdachte die Ali G. aanwijst als opdrachtgever.

Deze is 40 minuten ontvoerd en bedreigd door undercover-politiemensen die zich voordeden als zware criminelen. Hij legde daarna bij de politie een belastende verklaring af tegen Ali G.. De advocaat van Ali G. zegt dat uit die verklaring juist blijkt dat de jongen geen feitelijke kennis had over opdrachten door G..

Medeverdachten van G. die betrokken zouden zijn geweest bij afpersing en sturen van dreig-sms’jes (in 2019) zijn in januari door de rechtbank vrijgesproken.

Ali G. heeft eerder gezegd dat directeur de Groot en (ex)medewerkers van het bedrijf zelf bij het importeren van cocaïne betrokken waren.

In juni is er weer een zitting van de rechtbank in de zaak van de zeven verdachten.

