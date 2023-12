‘Verdachten ontvoering rapper ontkennen bij de rechtbank’

Connect on Linked in

Joël H., alias Joey AK, moest vrijdag opnieuw terechtstaan bij de Amsterdamse rechtbank. Met acht andere verdachten van zijn rapgroep “Zone 6” zouden rapper Kobus L. hebben ontvoerd. Volgens AT5 ontkennen de verdachten, of ze stellen er helemaal niet bij te zijn geweest.

‘Prik hem’

De leden van Zone 6 uit Holendrecht, in Amsterdam-Zuidoost, zouden op 3 september 2022 de 27-jarige Kobus L. een busje in hebben geduwd bij autowasstraat Happy Duck in Duivendrecht. Justitie stelt dat L. werd bedreigd en geblinddoekt en in de auto zijn telefoon, Rolex-horloge en Louis Vuitton-tasje moest afgeven.

‘Als je niet meewerkt, ga ik je schieten’ en ‘Prik hem als hij niet luistert’, zou er zijn gezegd. Ook zou er zijn gedreigd hem ‘dood te maken’ en zijn vingers af te knippen.

Een ‘goede film’

Joey AK heeft het verhaal ontkend en zegt dat L. alles heeft verzonnen. Hij sprak van een ‘een goede film’.

Sommige verdachten erkennen wel in de gehuurde bus te zijn meegereden, maar ontkennen de ontvoering. Ook zeggen ze dat zij en hun moeders en zussen eerder zijn uitgescholden door L.

Bij de autowasstraat werd L. volgens een van de verdachten door hem ‘op zijn gedrag aangesproken.’ En: ‘Toen dat escaleerde hebben we samen ingestemd het gesprek op een andere plek voort te zetten’.

Foto’s

De bus reed naar Den Haag en stopte onderweg op drie, volgens de politie, afgelegen plekken in Amsterdam en Diemen. Waarom er gestopt is gaven de verdachten vrijdag niet aan. In Den Haag, zou Joey AK bij zijn vriendin af worden gezet. De rapper werd wel vaker beveiligd en begeleid.

Uit onderzoek van politie blijkt dat er tijdens de rit foto’s van L. zijn gepost. Hij heeft daarop ontbloot bovenlijf en bloed op zijn gezicht. De verdachten gaven daarvoor geen verklaring.

L. kan in uiteindelijk in Holendrecht de bus verlaten. Over de mishandeling die daarbij plaatsvindt bellen omwonenden de politie.

Bigidagoe

Een maand na de ontvoering werden Joey AK, rapper Danzel S. (Bigidagoe) en andere leden van de rapformatie aangehouden.

Joey AK zat tot maart 2022 zijn straf uit voor het (laten) ontvoeren van een vrouw en haar twee dochters. Hij heeft de vrouw daarbij ernstig mishandeld. Hij wordt in Suriname gezocht voor betrokkenheid bij een schietpartij.

Ook Danzel S. werd in juli 2020 neergeschoten in Amsterdam-Zuid. Daarna werd het het huis van zijn moeder beschoten.

Het onderzoek in de zaak duurt lang, onder meer omdat de geestelijke gesteldheid van Joey AK dit jaar is onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.

Volgende week komt het Openbaar Ministerie met de eisen in de zaak.

