‘Voor deze mensen kun je je niet verstoppen’ (VIDEO)

In het tweede deel van het tweeluik over uithalers in de Rotterdamse haven van het programma van Danny Ghosen komen twee zussen van de in 2019 verdwenen Mohamed Anaya (26) aan het woord. Anaya was een uithaler van cocaïne in de Rotterdamse haven, en is ook veroordeeld in een cocaïnezaak. Over zijn lot is niets bekend. Voor zijn verdwijning in juni 2019 is zijn Volkswagen GTE in Rijswijk gefilmd.

Toen Anaya verdween zat het laatste deel van zijn straf met electronisch toezicht met een enkelband er op.

De politie denkt dat Anaya’s verdwijning te maken heeft met het mislukken van een drugstransport waarvoor hij verantwoordelijk wordt gehouden. In december 2019 stopte de politie het onderzoek naar de verdwijning. ‘Waar kunnen wij onze broer vinden?’, vraagt één van de zussen.

‘Hij heeft het fout gedaan maar niemand verdient het om zo te verdwijnen’, aldus zijn zus. De zussen vreesden ook voor hun eigen leven en dat van hun familieleden. ‘Wij zijn nog nooit zo bang geweest. We twijfelden zelfs of we moesten verhuizen, maar voor deze mensen kun je je niet verstoppen’.

Danny’s Wereld is donderdagavond te zien om 21.05 op NPO 2.

