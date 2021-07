Wanneer was Taghi in Nederland?

Het Openbaar Ministerie in het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi (44) terechtstaat voor opdracht geven voor een serie liquidaties, weigert onderzoek naar de vliegbewegingen van Taghi aan de rechtbank te geven. Advocaat Inez Weski heeft daar deze week bij de rechtbank van Amsterdam opnieuw op aangedrongen.

Door @Wim van de Pol

Het bewijs tegen Taghi als opdrachtgever voor moorden zit in met pgp versleutelde appjes die hij met (onder meer) Ennetcom-telefoons zou hebben verstuurd, en voor het overige in de getuigenis van kroongetuige Nabil B.. Een vraag die de rechtbank moet beantwoorden is wat er nu precies waar en niet waar is in de vele verklaringen die B. vanaf 2018 heeft afgelegd. De kroongetuige heeft meermalen gelogen, onder meer over telefoons die hij voorhanden had.

Advocaat Weski wil nu dat de rechtbank kan vaststellen in hoeverre de kroongetuige de waarheid heeft gesproken over zijn ontmoetingen met Taghi.

Theehuis

Nabil B. zegt Taghi enkele keren te hebben ontmoet. In zijn allereerste verklaring aan de politie vertelde hij Taghi voor het eerst ontmoet te hebben in Utrecht in een (voormalig) Marokkaans theehuis aan de Vleutenseweg, dat was in 2008 of 2009, en verder in 2010 voor het laatst. Weski zei voor de rechtbank dat de kroongetuige die periode in latere verhoren is gaan ‘oprekken’ in de richting van het heden en het verleden. Inmiddels stelt B. Taghi tussen 2007 en 2012 (in Nederland) te hebben ontmoet.

Weski: ‘om de betrouwbaarheid van de kroongetuige verder te kunnen toetsen en in in het kader van de waarheidsvinding dient duidelijk te worden waar mijn client de gehele periode vanaf 2004 tot 2019 heeft verbleven.’

Vliegbewegingen

Volgens Weski ontkent Taghi tussen 2007 en 2012 in Nederland te zijn geweest. Ze wil daarom de vliegbewegingen van Taghi aan het dossier laten toevoegen om de beweringen van de kroongetuige te kunnen controleren.

Het Openbaar Ministerie heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Taghi maar zei eerder de “vliegbewegingen” van Taghi geheim te willen houden omdat Taghi een zwijgende verdachte is. Op de zitting deze week zei Weski dat uit Europese jurisprudentie volgt dat het zwijgen van een verdachte hiervoor geen reden mag zijn.

Volgens Weski heeft het Openbaar Ministerie over andere verdachten in het Marengo-proces wel vliegbewegingen in het dossier gevoegd, zoals die van Mao R.. Het is bekend dat Taghi gebruik heeft gemaakt van valse identiteiten met valse papieren. Weski wil ook de eventuele registraties van vluchten met valse identiteit die bij de politie en OM bekend zijn van Taghi aan het dossier voor de rechtbank laten toevoegen.

