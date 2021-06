‘Kroongetuige Nabil B. kon googelen met zijn iPhone’

Connect on Linked in

Uit de apps die kroongetuige Nabil B. met zijn familie uitwisselde op de iPhone die hij in zijn cel had blijkt dat hij toegang had tot internet. Dat meldt Het Parool op basis van een proces-verbaal over de inhoud van die telefoon. B. had van 15 september 2017 tot 9 februari 2018 in zijn cel een iPhone tot zijn beschikking. Die iPhone 5 is op 16 maart 2020 in beslag genomen bij de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten. Advocaat Oscar Hammerstein, toen net ontslagen als de (nog anonieme) advocaat van Nabil B. had die telefoon daar afgegeven.

Volledige inhoud

De weduwe van de doodgeschoten Derk Wiersum, de eerdere advocaat van Nabil B., had die telefoon eerder bij Hammerstein afgeleverd. En daarvoor had Wiersum de telefoon in bezit gehad.

Een onderzoeksrechter constateerde dat de telefoon geen geheimehoudersgesprekken met een advocaat bevatte en gaf de inhoud op een usb-stick aan het onderzoeksteam van Marengo. Enkele gespreksfragmenten werden aan de rechtbank gezonden maar de volledige inhoud van de telefoon bleef tot voor kort onbekend. Inmiddels is ook de rest van de informatie op de iPhone aan de rechtbank en de advocaten verstuurd.

Alles googelen

Op 15 december 2017 heeft Nabil B. aan een zus ge-appt dat hij ‘alles’ kon googelen. Op 12 januari 2018 appte hij een broer dat hij ‘tuurlijk niet’ op internet mag maar dat hij dat wel kon. Op 20 november 2017 appte Nabil B. een zus: ‘Staat stuk over me in parool en crimesite’.

Dat B. in de maanden voordat hij rond de Kerst van 2017 zijn deal met justitie tekende, en ook direct daarna, toegang had tot internet is pikant in het Marengo-proces waarin het bewijs grotendeels steunt op de verklaringen van B.. B. kon voor dus voor zijn in die periode opgetekende kluisverklaringen beschikken over informatie die hij op internet vond. Advocaten zullen daarmee de geloofwaardigheid van de beweringen van B. bestrijden.

Nabil B. heeft overigens meermalen gelogen over zijn telefoons. B. heeft op verschillende momenten verklaard dat hij slechts één (pgp-) telefoon ter beschikking heeft gehad tijdens zijn detentie, dat was een BlackBerry die hij op 11 juli 2019 had ingeleverd bij de recherche. Desgevraagd ontkende hij een andere mobiele telefoon te hebben gehad. Dat was dus niet waar.

Aanslag Mo Razzouki

Het nu ingebrachte appverkeer tussen Nabil B. en zijn familie wist erop dat de kroongetuige geschokt was door de aanslag op zijn vriend en medeverdachte Mohamed Razzouki. In de apps wordt gespeculeerd over de daders en de opdrachtgever. Ze overwegen de mogelijkheid dat de familie van een door de groep van Razzouki en B. doodgeschoten slachtoffer wraak heeft willen nemen. B. dacht dat justitie na de aanslag ‘haast’ zou willen maken met zijn deal, zodat de politie mensen van straat zou kunnen halen om ‘een oorlog’ te voorkomen.

De advocaten en Razzouki hebben gesuggereerd dat Nabil B. achter die aanslag zat, waarbij Razzouki zwaargewond raakte. Uit het berichtenverkeer spreekt nu een tegengesteld beeld.

Als de berichten eerlijk zijn dan blijkt ook dat Nabil B. het moeilijk om zijn ‘allerbeste vriend’ Razzouki te verraden door kroongetuige te worden.

Maandag is er weer een zitting in het liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Dan zal ook weer worden verder gesproken over een video van de in december 2016 doodgeschoten Marin Kok, dat in januari op een andere iPhone van verdachte en kroongetuige Nabil B. is gevonden. B. is geen verdachte van de die moord en is er ook niet over ondervraagd, terwijl dit heimelijk gemaakte filmpje een spottersvideo lijkt te zijn.