Wiethandelaar in ruste “Rooie” Ron de Jong overleden

Connect on Linked in

In Spanje is na een lang ziekbed donderdag de voormalig wiethandelaar “Rooie” Ron de Jong overleden. Volgens zijn familie heeft De Jong ‘in het bijzijn van familie zijn laatste adem uitgeblazen’. De Jong was 60 jaar. De Zaankanter raakte in de jaren tachtig in de wiethandel verzeild en verdiende hiermee vele miljoenen, die hij goeddeels weer kwijtraakte. Samen met onder meer Amsterdammers Mink Kok en Jan Femer (in 2000 doodgeschoten) en Britse contacten wist hij grote hoeveelheden softdrugs naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Door @Wim van de Pol

De Jong was één van de criminelen die indirect veel geld heeft verdiend aan de IRT-affaire, omdat hij hoorde bij de groep afnemers die van de door het IRT ingezette criminele burgerinfiltrant Kris J. tonnen aan Colombiaanse wiet kon kopen en doorverkopen. Kris J. werd in 1992 en 1993 door de criminele inlichtingendienst van het IRT in staat gesteld softdrugs te importeren. Op die manier verzamelde het IRT informatie over onder meer Mink Kok en Jan Femer.

Villa

Ron de Jong leidde lange tijd een uitbundig leven, reed in grote Amerikaanse auto’s en verbleef doorgaans in Spanje. Ook Stanley Hillis (doodgeschoten in 2011) behoorde tot de contacten waarmee hij zaken deed.

In 1995 kocht hij van de opbrengsten van de softdrugs een kapitale villa aan de Vinkeveense Plassen, aan het miljonairslaantje de Baambrugse Zuwe. Hij kocht het onroerend goed met toonderaandelen van een Zwitserse firma. De liquiditeit van dat bedrijf was door hem verzorgd met door hem heimelijk in Zwitserland geïmporteerd cash geld.

De villa aan het water bezorgde hem niet alleen veel plezier vanwege de privacy maar ook omdat hij een hartstochtelijk karpervisser was.

Ellende

De villa bezorgde hem daarnaast veel ellende en financiële en andere kopzorgen.

In 2007 kreeg hij een tip dat de FIOD een inval zou gaan doen in de villa. De Jong hield het komen en gaan van de ambtenaren met een verrekijker in de gaten vanaf de overkant van de plas.

Maar de FIOD was niet het enige waar hij zich zorgen over maakte.

Er meldde zich bij hem ook een schemerige figuur die bij De Jong aanspraak kwam maken op veel geld en in ieder geval zijn villa. Die villa zou toebehoren aan voormalige zakenpartners van De Jong uit het verleden. De Jong dook onder op de zolder van een even zo schemerig advocatenkantoor en later nog op een camping in Zuid-Beveland. Intussen werd zijn villa gekraakt door een gezelschap van Tsjechische jongeren.

Stress

De stress over de afpersing, de kraak van zijn villa en de zorgen over vrouw en kind brachten zijn gezondheid toen al schade toe. In 2011 werd hij gearresteerd, niet alleen in de witwaszaak maar ook nog op verdenking van bedreiging van de schemerige advocaat. De Jong verdacht die advocaat ervan onder één hoedje te spelen met zijn afpersers. In de loop van 2012 leek zijn zaak echter ten goede te keren. De bedreigingskwestie liet het Openbaar Ministerie vallen en Rooie Ron was weer op vrije voeten.

Op zeker moment regelde hij een knokploeg en na licht aandringen verdwenen de krakers snel uit de villa, die door het krakershuishouden wel aanzienlijke schade had opgelopen.

De afpersperikelen had hij aan de kant weten te krijgen, in ieder geval door allerlei gesprekken te voeren, onder meer met Stanley Hillis. In 2012 vierde hij in tevredenheid Kerstmis aan de Baambrugse Zuwe. De woonkamer werd door hem en zijn Thaise echtgenote daarna enige tijd omgetoverd tot exclusief Thais restaurant, de schoorsteen moest roken tenslotte.

Maar er kwam nog een zorg bij omdat de Staat dreigde zijn echtgenote en kind het land uit te zetten bij gebrek aan een geldige verblijfsvergunning, wat uiteindelijk ten langen leste werd voorkomen.

Uitgelokt

De Jong verweerde zich fel tegen het Openbaar Ministerie in de witwaszaak. Hij vocht voor zijn villa. De Jong was van mening dat hij was uitgelokt door de burgerinfiltrant Kris J. en dat zijn inkomsten waren verworven door drugshandel met goedvinden van het IRT en de Staat.

Maar in 2017 veroordeelde de rechtbank De Jong voor witwassen, na een slepende procedure. Hij kreeg een half jaar cel en zijn villa werd verbeurd verklaard.

In 2018 sprak het gerechtshof hem toch weer vrij van witwassen, maar het Openbaar Ministerie ging in cassatie en de Hoge Raad wees de zaak weer terug naar het hof voor een nieuwe behandeling.

Het einde van de kopzorgen over zijn villa heeft De Jong niet mee mogen maken.