Woning beschoten in Kerkdriel, mogelijke link met fruitbedrijf

De politie is bezig met een onderzoek naar de mogelijke beschieting van een woning aan de Katarijnehof in Kerkdriel. In een ruit zit een gat. Het incident vond vermoedelijk plaats op zaterdagnacht tussen 03.00 en 04.00. Agenten troffen zondagochtend rond 09.00 een gat in de ruit van een voordeur aan. Volgens de Gelderlander gaat het mogelijk om een vergissing. Iets verderop woont een ex-medewerker van het afgeperste fruitbedrijf De Groot.

De krant schrijft dat in een naastgelegen hofje met hetzelfde huisnummer een ex-medewerker van De Groot woont. Deze fruithandel gaat sinds mei 2019 gebukt onder afpersingen, bedreigingen en intimidaties van drugscriminelen, die begonnen nadat 400 kilo cocaïne tussen bananen bij het bedrijf in beslag werd genomen door de politie.

Precies een week geleden, ook op zaterdagnacht, werd een woning aan de Hondsneststraat in Hedel beschoten. Het ging om dezelfde woning als waar in juni 2020 ook brand werd gesticht bij de voordeur. Toen was er een link met de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Freshgroup in Hedel.

De politie is op zoek naar getuigen van de mogelijke beschieting van de woning aan de Katarijnehof.

