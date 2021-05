Woning in Hedel beschoten, politie onderzoekt link met fruitbedrijf

Connect on Linked in

Een woning aan de Hondsneststraat in Hedel is zaterdagnacht beschoten. Het gaat om dezelfde woning als waar in juni 2020 ook brand werd gesticht bij de voordeur. Toen was er een link met de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Freshgroup in Hedel. De politie zoekt uit of daar nu weer sprake van is.

De politie kreeg rond 03.30 een melding dat er iets was gebeurd bij het huis. Ter plaatse zagen agenten dat er een gat in een raam zat. Tijdens het onderzoek zijn sporen veiliggesteld. Ook heeft er buurtonderzoek plaatsgevonden. De politie zoekt getuigen die tussen 02.00 en 04.00 iets opvallends hebben gezien in Hedel en omgeving.

Er zijn tot nu toe dertien gewelddadige intimidaties en bedreigingen geweest bij thuisadressen van de directie van het fruitbedrijf. Die bedreigingen begonnen nadat in mei 2019 400 kilo cocaïne bij het bedrijf in beslag werd genomen door de politie. Het staat niet vast dat de achtergrond van de bedreigingen die 400 kilo is.

Vorige maand werd een 21-jarige man uit IJsselstein tot vijf jaar cel veroordeeld voor het plaatsen van een scherpe handgranaat in Kerkdriel. Er lopen verschillende rechtszaken tegen de verdachten. Eind maart besloot de rechtbank in Arnhem dat de zeven andere verdachten in de afpersingszaak voorlopig vast blijven zitten.

