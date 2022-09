Zeven jaar cel voor witwassen 12,5 miljoen aan cash (UPDATE)

Connect on Linked in

Een man krijgt voor ruim 12,5 miljoen aan cash die in een Eindhovens appartement werd aangetroffen zeven jaar cel. De rechtbank Rotterdam veroordeelt hem voor witwassen, hoewel het geld waarschijnlijk niet geheel van hem was. Zakaria S. (36) is ook veroordeeld voor het aansturen van geldkoeriers die de bankbiljetten aanvoerden. Justitie denkt dat het drugsgeld is en deels eigendom van de Belg Flor B., die in zijn land terecht moet staan voor grootschalige cocaïnehandel. Justitie had ook zeven jaar cel tegen S. geëist.

(Beeld uit archief)

Georgiër

De politie ging in mei 2020 naar binnen in het appartement, waar in een geheime bergplaats de boodschappentassen met biljetten werden aangetroffen. Het bewijs in de zaak komt onder meer van door de politie gekraakte berichten van EncroChat.

Het ging om 12.579.380 euro. Dat is één van de grootste cashvangsten die de politie in Nederland op één locatie heeft gedaan. Een Georgiër die optrad als bewaker is in 2020 al veroordeeld tot 3,5 jaar cel.

Volgens het Eindhovens Dagblad is Veghelaar Zakaria S. een broer van de kickbokser die in 2012 op een kickboksgala in Zijtaart werd doodgeschoten. Zijn advocaat Yehudi Moszcowicz heeft aan die krant weten dat hij voor zijn cliënt hoger beroep zal aantekenen.

Andere verdachten

Flor B. is afkomstig uit Lommel, niet ver over de grens bij Eindhoven vandaan. Hij heeft veel in Eindoven verbleven en ook een Eindhovense vriendin. Of B. in de Eindhovense zaak in Nederland zal worden vervolgd is nog afwachten. Het OM heeft in een grote cocaïnezaak, die speelt voor de rechtbank in Maastricht, met België afgesproken dat B. daarvoor in België wordt vervolgd.

Het OM heeft nog drie andere verdachten op de korrel in de zaak van de 12,5 miljoen.