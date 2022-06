Advocaat doet aangifte tegen Openbaar Ministerie om hack Sky ECC

Connect on Linked in

Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft laten weten aangifte te doen tegen het Openbaar Ministerie en de politie om het hacken van cryptodienst Sky ECC. Moszkowicz stelt dat uit in Frankrijk vrijgegeven documenten af te leiden valt dat de politie op buitenwettelijke wijze servers en telefoons van Sky is binnengedrongen, wat neerkomt op computervredebreuk. Hij stelt daarnaast dat het live afluisteren en tappen en opslaan van de berichten illegaal was.

In de eerste uitleg over de Sky-hack van het Openbaar Ministerie tegenover rechtbanken werd aangegeven dat de hack door Fransen was uitgevoerd en dat de werkwijze een Frans staatsgeheim zou betreffen. Uit Franse documenten is inmiddels gebleken dat technici in Nederland de tool hebben ontwikkeld.

Die kwamen vrij nadat Crimesite onthulde dat in een stuk dat is opgesteld door een rechtbank in Parijs over de Sky-hack stond opgeschreven: ‘Nederlandse rechercheurs en technici in het kader van een gemeenschappelijk onderzoeksteam een techniek hebben ontwikkeld (…).’ Dat laatste is ook inmiddels toegegeven door officieren van justitie in een strafzaak.

Zowel in Nederland en België hebben rechtbank vonnissen uitgesteld omdat zij meer willen weten over de toedracht rond de hack door de politie. Verdachten zijn in verschillende zaken op vrije voeten gesteld.

Sky ECC werd eerder gekraakt dan EncroChat, maar die laatste hack kwam eerder naar buiten. Ook die hack vond in Frankrijk plaats. Daarover is tot nu toe bekend geworden dat Nederland weliswaar nauw betrokken was maar dat de Fransen met een staatsgeheime tool de hack uitvoerden.

Tot op dit moment hebben rechtbanken besloten dat de verkrijging van de Encro-berichten rechtmatig was en dat die als bewijs mogen worden gebruikt. Niettemin besloot een Belgische rechtbank Encro-bewijs niet te gebruiken.

