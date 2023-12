‘Taghi slaapt in cel met temperatuur rond vriespunt’

Connect on Linked in

De cel waarin Ridouan Taghi sinds mei van dit jaar verblijft, heeft geen werkende centrale verwarming. Dat zegt zijn advocaat Thomas van der Horst, die zich bezighoudt met de detentieomstandigheden van de meerdere moorden verdachte Taghi. Het ventilatiesysteem pompt koude buitenlucht naar binnen. In de nacht daalt de temperatuur soms tot onder het vriespunt.

Aparte afdeling

Taghi verblijft sinds december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught waar afgelopen mei speciaal voor hem een aparte afdeling is ingericht (E1), waar alleen hij gevangen zit. Justitie wil ieder contact met andere gedetineerden uitsluiten om te voorkomen dat Taghi vanuit zijn cel nog crimineel kan handelen. In april vorig jaar signaleerde justitie dat hij via zijn moeder enkele woorden met een neef zou hebben uitgewisseld.

Justitie vermoedt dat Taghi er in het verleden in is geslaagd om vanuit de EBI criminele opdrachten naar buiten over te brengen, zoals aan zijn zoon in Dubai, en mogelijk over geweldsdelicten.

Zijn neef en voormalig advocaat Youssef is hiervoor veroordeeld. Tegen zijn voormalige advocaat Inez Weski loopt een strafzaak, omdat ze boodschappen over financiële transacties zou hebben overgebracht.

‘Wintersportoutfit’

Taghi heeft volgens Van der Horst vanaf mei 2023 al aan de bel getrokken over de absentie van verwarming in zijn cel. Destijds ontkende de directie dat. Zij stelde dat het in de cel nooit kouder was dan 20 graden Celsius. In de zomer functioneerde mechanische ventilatie niet waardoor het erg warm werd in de cel.

Van der Horst zegt dat Taghi inmiddels in een soort ‘wintersportoutfit’ zijn dagen doorbrengt:

Hij slaapt met meerdere lagen kleding, in een jas met capuchon, met een muts op zijn hoofd en zijn sokken en schoenen aan. (…) Het personeel zegt tegen cliënt dat zij de situatie inhumaan en onmenselijk vinden, maar dat zij zonder toestemming van de directeur niet kunnen ingrijpen.

Opheldering

Van der Horst zegt vrijdag de directeur van de instelling om opheldering te hebben gevraagd. Ook heeft hij verzocht om Taghi met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar een ruimte waarin de temperatuur wel gereguleerd kan worden.

Van der Horst wijst erop dat de volgens de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen worden tenminste een temperatuur van 20 graden Celsius moet worden bereikt in een cel.

Isolatiecel

De EBI erkent kennelijk wel dat er iets mis is. Aan Taghi is namelijk aangeboden om in de avond en nacht in een isolatiecel te verblijven in plaats van in de eigen cel. In een isolatiecel is alleen een matras, toilet en bureau, maar geen persoonlijke eigendommen. Dat heeft Taghi geweigerd.

Extra deken

Na het verzoek van Van der Horst op vrijdag heeft Taghi ook ‘een extra deken’ ontvangen, zegt de advocaat.

Van der Horst heeft de beklag- en beroepsrechter verzocht om onmiddellijk in te grijpen, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Van der Horst spreekt van ‘(haast) onmenselijke en vernederende wijze van behandeling van cliënt door de Nederlandse staat.’ En van ‘detentieomstandigheden waarvoor de Nederlandse staat zich moet schamen’.

De Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) waarschuwde overigens dit voorjaar in een rapport dat strengere regimes als in de EBI kunnen leiden tot ‘inhumane’ omstandigheden.

Handboeien

Er loopt een procedure van Taghi waarin hij erover klaagt dat hij buiten zijn cel altijd handboeien moet dragen. Er is op afdeling E1 een recreatieruimte, alleen voor Taghi. Daarin zijn wat fitnessapparaten geplaatst en er is een keuken, een bank, en een dossierkast. Als hij naar de recreatieruimte gaat moet hij handboeien omgedaan via een handboeienluik.

Uit protest tegen het handboeien-regime maakt Taghi geen gebruik meer van de recreatieruimte.

Er zijn ook andere maatregelen tegen hem van kracht. Vanaf mei 2022 kan hij niet meer met zijn moeder spreken en vanaf september 2022 niet meer met zijn (minderjarige) kinderen.

