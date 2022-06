Advocaten willen rechtbank weerhouden van opleggen levenslang om liquidatie Peter R.

Connect on Linked in

De advocaten van de twee verdachten die terechtstaan voor de moord op Peter R. de Vries vinden dat levenslang voor hun cliënten een te zware straf is. Vorige week eiste de officieren van justitie levenslang tegen Delano G. (22) en Kamil E. (36). Een levenslange straf voor één levensdelict leggen rechters normaal gesproken niet op.

Anoniem dossier

Tegen Delano G. ligt er nogal wat aan belastend bewijs. Hij werd bijvoorbeeld niet alleen samen met E. en het gebruikte vuurwapen in een auto aangetroffen na de moord, hij staat ook op bewakingsbeelden die zijn gemaakt in de buurt van het plaats delict in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Zijn advocaat Ronald van der Horst stelde niettemin dat er geen direct bewijs is dat G. de schutter is geweest, het zou ook iemand ander geweest kunnen zijn.

Van der Horst vindt verder dat zijn cliënt geen eerlijk proces heeft gehad omdat het onderzoeksdossier volledig anoniem is gemaakt, uit veiligheidsoverwegingen. Niet alleen de namen van onderzoeksrechters en politiemensen maar ook die van deskundigen en getuigen zijn weggehaald. Dat maakt het toetsen van bewijsmiddelen voor een advocaat deels onbegonnen werk. Bovendien tonen volgens Van der Horst eerdere uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aan dat anonimiseren van strafdossiers niet is toegestaan.

Van der Horst hekelt bovendien de conclusie van het Openbaar Ministerie dat het wel zo moet zijn dat de moord op De Vries samenhangt met de moorden op de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B., het Marengo-proces en Ridouan Taghi. Dat is niet bewezen, maar het Openbaar Ministerie neemt dat wel mee in de argumentatie voor de eis van levenslange straf.

Geen kind

Delano G. zou de man geweest zijn die in appjes op een schaamteloze manier verslag deed van de moord (‘hij is kk-dood’, ‘dwars door zijn kk-hoofd geschoten’). G. zweeg tijdens het proces tot aan het eind. Hij benutte zijn recht om het laatste woord te geven en betuigde daarin zijn medeleven met de nabestaanden en wenste hen sterkte.

Advocaat Anique Slijters vroeg aandacht voor de positie van Delano G. die weliswaar geen kind meer was maar toch nog maar 21 jaar toen hij de moord zou hebben gepleegd. Hij wist niet wie Peter de Vries was, terwijl de voorbereiding en uitvoering uiterst knullig waren. Van de opdrachtgever of makelaar zijn alleen enkele chats bekend.

De verdediging van Delano G. (22) vraagt de rechtbank de zaak niet-ontvankelijk te verklaren en als de rechtbank dat niet doet G. vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs.

Andere Pool

Kamil E. was als chauffeur samen met Delano G. aangehouden. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie daarnaast in de weken vooraf aan de moord in juni en juli vorig jaar het terrein verkend. Zijn advocaten willen dat de rechtbank hem in ieder geval vrijspreekt van mede plegen van moord. Hij kan alleen medeplichtig zijn geweest, gezien zijn beweerde rol.

Er is volgens de advocaten geen bewijs dat E. ervan op de hoogte was dat hij met G. een moord zou gaan plegen. Kamil E. (36) stelt dat er nog een andere Pool in de auto heeft meegereden. Deze Pool zou ook verantwoordelijk zijn geweest voor belastende appjes die zijn verstuurd. De advocaten vroegen vrijspraak voor Kamil E..

De uitspraak is op 14 juli.