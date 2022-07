Arrestatie in onderzoek beschietingen en bedreigingen Rotterdam-West

Connect on Linked in

In het onderzoek naar beschietingen en aanslagen met explosieven in Rotterdam-West is maandag een 19-jarige Rotterdammer gearresteerd. Hij wordt ook verdacht van witwassen en voorhanden hebben van harddrugs. Tussen januari en juli van dit jaar werden verschillende woningen en bedrijven in Rotterdam-West beschoten en met explosieven bestookt, waarbij ook een gewonde viel.

Ondernemers

Twee ondernemers werden afgeperst en door de beschietingen onder druk gezet om geld te betalen. Eind juni werd opnieuw een pand beschoten en beschadigd door het plaatsen en laten afgaan van een explosief. Ook wordt onderzoek gedaan naar drie gebeurtenissen die op 5 en 6 februari op korte afstand van elkaar plaatsvonden bij een aantal woningen in dezelfde wijk.

Een explosief veroorzaakte grote schade aan een bedrijfspand aan de Jan Luykenstraat. Een zwaar explosief ging naar binnen bij een woning aan het Piet Paaltjensplein en een 30-jarige man raakte daarbij zwaargewond. Vrijwel gelijktijdig met deze explosie werd een woning vlakbij aan de Jan Kobellstraat onder vuur genomen.

30-jarige Rotterdammer

Tussen 10 mei en 7 juni zijn er al zeven verdachten aangehouden. Dinsdagochtend 14 juni werden er nog twee mannen (een 23-jarige man uit Oud-Mathenesse en een 25-jarige man uit Spangen) aangehouden in hun woningen. Donderdagochtend 7 juli kwam daar nog een 21-jarige man uit Rotterdam bij. Van alle aangehouden verdachten, zit momenteel nog één man vast. Dat is een 30-jarige Rotterdammer. In hoeverre alle genoemde incidenten met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht.

Telefoons

Afgelopen maandag werden er na een doorzoeking van de woning van de 19-jarige Rotterdammer grote hoeveelheden drugs en cash geld gevonden. Er zijn meerdere telefoons in beslag genomen die zullen worden onderzocht. Het onderzoek naar de incidenten gaat nog door.

