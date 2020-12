Brit in Parijs gehoord over liquidatie Groningse onderwijzer

Connect on Linked in

Nederlandse rechercheurs zijn dinsdag in Parijs om de Brit Robert Dawes (48) als verdachte te horen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van de Groningse onderwijzer Gerard Meesters in 2002. Dat heeft een betrouwbare bron aan Crimesite laten weten.

Dawes (48) is in Frankrijk tot 22 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel. Een rechtbank in Parijs bepaalde in augustus dat Dawes naar Nederland mag worden overgeleverd voor een verhoor. Dat zou aan het einde van het jaar plaatsvinden.

Kennelijk is daarna besloten om Nederlandse rechercheurs naar Frankrijk te laten gaan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie kan daarna om hem in Nederland voor de rechter te brengen.

Engelsman Daniel S. kreeg in Nederland levenslang veroordeeld omdat hij Meesters doodschoot. Tijdens zijn proces liet justitie weten ervan uit te gaan dat Robert Dawes de opdracht voor de moord had gegeven. Familieleden van Meesters deden in 2018 aangifte tegen Dawes.

Waarschijnlijk was de moord op Meesters een vergelding omdat zijn zus Jeanet er door de groep van Dawes van werd beschuldigd een partij hasj te hebben gepikt.