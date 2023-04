”Bronnen binnen de opsporing’ denken ‘sterke zaak’ tegen Weski te hebben’

Connect on Linked in

Over een ruime week komt advocaat Inez Weski, die onder meer optrad voor Ridouan Taghi, waarschijnlijk voor de raadkamer van de rechtbank, tenminste als het Openbaar Ministerie om haar gevangenhouding vraagt. De rechtbank moet dan beoordelen of het bewijs dat ze informatie van en naar Taghi heeft doorgebriefd sterk genoeg is om haar langer vast te zetten. Het Parool schrijft zaterdag dat ‘bronnen binnen de opsporing’ van mening zijn dat er ‘een sterke zaak’ ligt tegen haar. Het Openbaar Ministerie verdenkt Weski van deelname aan de criminele organisatie van Taghi, en dat ze daarin betrokken was bij drugs- en wapenhandel.

Door @Wim van de Pol

De vraag is net als een week geleden wat de nieuwe informatie die tegen Weski is binnengekomen behelst. Het gaat om nieuw bewijs dat in de zomer van 2022 is binnengekomen. Justitie heeft de beschikking gekregen over nieuwe versleutelde berichten die door de politie leesbaar zijn gemaakt, waarschijnlijk van Sky ECC.

Er was al bekend dat het Openbaar Ministerie in eerder beschikbaar gekomen berichten aanwijzingen zag dat Weski informatie had doorgegeven, van familie van Taghi aan Taghi en vice versa. Die berichten waren verzameld in het dossier tegen Youssef Taghi is vorig jaar is veroordeeld tot 5,5 jaar cel omdat hij als doorgeefluik fungeerde voor Taghi. Het Parool citeert zaterdag uit die berichten maar niet uit de nieuwe berichten.

‘Paranoid’

In de oude set berichten, die een rol speelt in het onderzoek 26Mandel tegen Youssef Taghi, is te lezen hoe een zoon van Taghi en een zus van Taghi met elkaar spreken over ‘een advo’ die ‘paranoid’ is. Dat doen ze in de weken nadat Taghi in december 2019 werd gearresteerd in Dubai en is overgebracht naar de EBI in Nederland. Weski wordt niet bij naam genoemd maar het duidelijk mag zijn dat zij onderwerp van gesprek is.

Taghi zit op dat moment “in beperkingen” en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Boodschapper

Ook is duidelijk dat er gesproken wordt over boodschappen die kennelijk van en naar Taghi moeten worden doorgebriefd. De politie schrijft in 26Mandel dat er al aanwijzingen zijn dat er berichten van Taghi uit de EBI komen vóórdat Youssef Taghi in maart 2021 zijn neef regelmatig gaat bezoeken. En voordat het onderzoek tegen Youssef Taghi begon te lopen hield de recherche er al rekening mee dat Weski als boodschapper heeft gefungeerd, ook dat was bekend, mede doordat de advocaat van Youssef Taghi hierover sprak op openbare zittingen in juli en oktober 2022.

Impere

Weski beschikt over een cryptotelefoon, waarover de zoon en de zus van Taghi ook spreken. In dossier 26Mandel zitten geen berichten van Weski. Zij is immers “geheimhouder”, de recherche mag niet zomaar een advocaat afluisteren. Er zijn wel berichten van de tante en de zoon van van drugshandelaar Raffaele Imperiale en van Jaouad F., een neef van Taghi. Zo schrijft de zoon van Taghi:

I wil tell f (volgens de politie staat f voor father). Inchallah in a few weeks he will be able to reply.

Een bericht van Taghi’s zoon aan Imperiale zou van Ridouan zijn: ‘Hello sir, how are you and your family?’ Waarna berichten van Taghi volgen die waarschijnlijk over cocaïnehandel gaan.

Uit andere berichten blijkt dat er sprake is van twee usb-sticks waarop informatie staat die Taghi moet zien. Hij kan niets ontvangen in de EBI omdat het contact met Weski achter glas is. Denkbaar is wel dat Weski boodschappen heeft voorgelezen of heeft laten zien aan Taghi. Er is hierover een bericht dat de recherche als belastend ziet voor Weski:

Dat 2 us goed is mailt ze nu

Er zijn daarnaast vele berichten over dat Weski juist niet doet wat de familie wil. Bovendien stellen ze herhaaldelijk vast dat er geen contact tot stand komt.

‘Strafbaar’

Het nieuwe bewijs dat sinds de zomer van 2022 beschikbaar is kennelijk nog belastender, en ook reden om Weski gevangen te houden en geheel van de buitenwereld te isoleren. In de regel wordt verdachten in beperking gesteld als er gevaar voor “collusie” is, zoals het beïnvloeden van getuigen of wegmaken van bewijs. Het Parool schrijft dat het Openbaar Ministerie niet twijfelt en vindt dat Weski ‘strafbaar’ heeft gehandeld.

Wellicht zijn er meer chats beschikbaar gekomen van de familie van Taghi. Ook is het mogelijk. dat justitie aan de rechter-commissaris heeft gevraagd of berichten die Weski zelf heeft gestuurd als bewijs mogen worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat er afgeluisterde gesprekken (of beelden) zijn, bijvoorbeeld van het contact tussen Weski en Ridouan Taghi in de EBI.