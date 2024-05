Derde explosie bij huis van moeder drugscrimineel

Connect on Linked in

Bij de woning van de moeder van Schiedamse drugshandelaar René F. is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de derde keer een ontploffing geweest. Bij het pand aan de Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam schrokken de omwonenden rond 04.40 wakker.

(Beeld MediaTV)

Dichtgetimmerd

Er raakte niemand gewond. Van het dichtgetimmerde pand raakte alleen de voordeur beschadigd.

De politie heeft al langer geleden camera’s geplaatst. Uit een politie-onderzoek naar vergelijkbare aanslagen in Noord-Holland blijkt dat jonge aanslagplegers zich weinig aantrekken van camera’s.

Heelmeesterstraat

In december en in maart doelwit waren er ook aanslagen op het pand. Na die laatste aanslag zijn een 24-jarige man uit Rotterdam en 25-jarige man uit Nijmegen aangehouden.

Het huis van René F. aan de Heelmeesterstraat in Schiedam is ook meerdere malen doelwit geweest van explosies. In 2015 ontsnapte F. aan en moordpoging door bij Simonshaven in het water te springen.

Douanier

René F. (66) is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor betrokkenheid bij een lab voor synthetische drugs in Goeree-Overflakkee. Eerder was hij veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel in het Doussie-onderzoek rond e corrupte douanier Gerrit G..

Hij is langere tijd verdacht van het opdracht geven voor een liquidatie in Berkel in Rodenrijs in 2014 waar bij vergissing niet doelwit Dennis van er G. om het leven kwam, maar een onschuldige GGZ-directeur werd doodgeschoten. René F. heeft ontkend met deze moord te maken te hebben. Later dit voorjaar staat er in de zaak een nieuwe regiezitting op het programma. Een vermeende schutter wordt niet meer vervolgd.

