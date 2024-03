Dochter Dino Soerel spreekt voor vader in documentaire over Passageproces (VIDEO)

Connect on Linked in

De gebeurtenissen in het Passage-proces zijn verfilmd in een zesdelige documentaireserie die te zien is op Amazon Prime: Pact met de Duivel. De makers zijn kritisch, met het pact met de duivel wordt het zakendoen met de twee kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros aangeduid. Er is een prominente rol voor de dochter van de tot levenslang veroordeelde hoofdrolspeler Dino Soerel (63). Zij is ervan overtuigd dat haar vader onschuldig is.

Volendam

Dino Soerel werd veroordeeld voor een dodelijke mishandeling (samen met de latere crimeblogger Martin Kok) in een Volendams café in 1989. Daarna volgde een veroordeling in een grote zaak over heroïne en andere drugs. Hij dook onder toen hij verdachte werd in de Passagezaak, die gaat over een serie liquidaties in het Amsterdamse criminele milieu. In augustus 2010 haalde een arrestatieteam hem uit een appartement op de Rozengracht in het centrum van Amsterdam.

De rechtbank sprak hem daarna vrij van liquidaties.

In hoger beroep bleek dat een van Soerel’s medeverdachten in Passage kroongetuige was geworden. Fred Ros verklaarde over twee moorden waar Soerel opdracht voor gegeven zou hebben. Het gerechtshof veroordeelde Soerel in juni 2017 tot levenslange celstraf. En de Hoge Raad maakte die veroordeling in 2019 onherroepelijk.

Driemanschap

Het gerechtshof dat Soerel veroordeelde concludeerde dat hij participeerde in een moorddadig driemanschap met Willem Holleeder en Stanley Hillis, net als het gerechtshof dat Willem Holleeder veroordeelde.

De twee kroongetuigen zijn in beide zaken door de Hoge Raad goedgekeurd.

De documentaire geeft veel ruimte aan de gedachte dat de veroordeling onterecht is geweest, en ook aan het verhaal van Soerel’s dochter Rachel (34).

Geen interview

Ook in Het Parool doet Rachel Soerel dit weekend uitgebreid haar verhaal. De reden dat ze in de publiciteit treedt is dat de makers van de documentaire ondanks uitspraken van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) door Justitie steeds werd belet enige vorm van een interview te geven.

Rachel Soerel:

Ik zie mijn vader niet als iemand die een ander naar het leven staat, en kan het me niet voorstellen. (…) Toen ik achttien was en hij ineens weg was, ja. Maar met mijn vader kan ik alles uitpraten. Dat wil hij graag. Hij begrijpt mijn boosheid volkomen en vindt dat hij niet altijd de slimste keuzes heeft gemaakt. Het is een fait accompli. Mijn vader is een slimme man, sociaal vaardig en had best wat anders kunnen doen, maar dit is het geworden.

Rachel Soerel zegt nog steeds te strijden voor een herziening in de zaak van haar vader. Soerel: ‘Ik hoop dat iemand die weet hoe het zit, alsnog opstaat. Al denk ik dat er maar één is die echt weet hoe alles zit. Dat het zíjn ruzies waren, zíjn bedreigingen, zíjn… alles.’

Holleeder

Ze doelt daarmee op Willem Holleeder.

Dat is een ander thema in de documentaire: de tweestrijd die er vanaf de start van de moordverdenkingen in het Passageproces is ontstaan tussen Willem Holleeder en Dino Soerel. Ze lijken elkaar te beschuldigen. Soerel was op zeker moment ‘schijtziek‘ van Holleeder. De advocaat van Soerel stelde dat Holleeder hem met de dood had bedreigd. En Holleeder vertelde dat Soerel datzelfde deed bij hem en zijn familie.

Maar Holleeder noch Soerel hebben op alle vragen van rechters en raadsheren antwoord willen geven.

Ondertussen verdween de derde figuur in het driemanschap, Stanley Hillis, van het toneel, omdat hij in 2011 werd doodgeschoten.

Er loopt ook een procedure van Soerel bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.