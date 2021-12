Drie telefoons Ridouan Taghi nog niet gekraakt

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie wil in juni beginnen met het requisitoir tegen de zeventien verdachten die terechtstaan in het het liquidatieproces Marengo. Op de zitting van maandag zeiden de advocaten van Saïd Razzouki (foto), naast Ridouan Taghi één van de hoofdverdachten, meer tijd nodig te hebben. Zij denken op zijn vroegst in september te kunnen beginnen. Ze willen ook dat de zaak van hun cliënt wordt afgesplitst van de rest en niet gelijktijdig behandeld wordt.

Saïd Razzouki is pas sinds ruim een week in Nederland nadat hij eerder lange tijd vastzat in Colombia. Dit voorjaar legden zijn advocaten de verdediging neer. Zijn nieuwe advocaten hadden betoogd dat de zittingen na die datum niet rechtsgeldig zijn betekend. De oproepingen zouden ten onrechte niet aan Razzouki in Colombia zijn verzonden. De rechtbank besloot vorige week hierover geen beslissing te nemen en laat dat over aan de rechter in hoger beroep. De rechtbank wil wel extra zittingsdagen aan onderzoekswensen van Razzouki wijdden bijvoorbeeld voor het horen van de kroongetuige Nabil B..

De advocaten willen afsplitsen van de zaak om zo rustig de tijd te hebben om twee jaar aan zittingen bij te benen.

Het Openbaar Ministerie houdt vast aan het gelijk laten lopen van de zaken van Razzzouki en de overige verdachten. Volgens de officieren van justitie zou het separaat ondervragen van de kroongetuige over de criminele organisatie van Taghi en Saïd Razzouki tot groot tijdverlies en praktische problemen leiden. Alles wat Nabil B. verklaart is volgens hen relevant in beide zaken. En dus zou hij over en weer dan steeds weer opnieuw moeten kunnen worden gehoord.

De rechtbank moet uiteindelijk hierover een besluit nemen.

Saïd Razzouki zal in de komende maanden door de recherche worden gehoord.

Het Openbaar Ministerie zei verder dat er nog drie telefoons van Ridouan Taghi, die zijn gevonden op de plaats waar hij is aangehouden in Dubai, zijn overgedragen aan Nederland en nog verder in onderzoek zijn. Ze zijn door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog niet “gekraakt”. Op rechtshulpverzoek aan Dubai, onder meer over nadere informatie die de rechtbank wil zien over het observeren van twee advocaten, is nog geen antwoord gekomen.

Een filmpje dat heimelijk werd gemaakt van crimeblogger Martin Kok, kort voordat hij werd geliquideerd in december 2016, blijkt naar de kroongetuige Nabil B. te zijn gestuurd door medeverdachten Mohamed Razzouki. Het werd door de politie gevonden op een iPhone5 van de kroongetuige toen deze in januari 2017 werd opgepakt. De recherche bleek er jaren lang niet naar te hebben omgekeken. Volgens een officier van justitie is dat filmpje via WhatsApp verstuurd. Op welk toestel het is gemaakt is nog in onderzoek.

