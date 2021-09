Duitsland: twee Nederlanders staan terecht voor plofkraken

Connect on Linked in

Voor een rechtbank in de Duitse stad Mainz staan vanaf woensdag twee Nederlanders terecht op verdenking van het uitvoeren van verschillende plofkraken in Duitsland. Volgens het Algemeen Dagblad is de verdenking dat ze tussen juni en oktober vorig jaar in drie Duitse deelstaten tien geldautomaten hebben opgeblazen. Daarbij maakten ze volgens de Duitse politie bijna een miljoen euro aan buit.



De verdachten zijn 27 en 31 jaar oud. Ze reden voor iedere kraak vanuit Nederland naar Duitsland, zegt de Duitse politie. De werkwijze was steeds hetzelfde: met een koevoet braken ze geldautomaten open, ze plaatsten er explosieven in en brachten die vervolgens op afstand tot ontploffing met een ontstekingskabel. De materiële schade door de ontploffingen bedraagt 1,84 miljoen euro.

Op 31 oktober 2020 werden de twee gearresteerd, na een mislukte plofkraak in Arnsberg in het Sauerland (Noordrijn-Westfalen). De mannen zouden behoren tot een grotere Nederlandse groep waartegen sinds medio juni in Noordrijn-Westfalen een onderzoek liep.

Eerder liepen er in Duitsland al andere onderzoeken naar Nederlandse plofkrakers bijvoorbeeld naar de “Audi-bende”. In Duitsland denken de autoriteiten dat een groep van ongeveer 400 jonge mannen uit de regio Amsterdam/Utrecht in Duitsland plofkraken pleegt, in wisselende samenstelling. Vaak zijn de daders van Marokkaanse komaf.

In Duitsland zijn relatief veel geldautomaten en wordt veel meer dan in Nederland met contant geld betaald.

In 2020 waren er in Duitsland 414 plofkraken. Vergeleken met 2019 was dat een stijging van 18,6%. De meeste plofkraken in 2020 waren in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (176), ook in de vijf voorgaande jaren was in die deelstaat het aantal plofkraken het hoogst.

Inmiddels wordt bijna altijd de geldautomaat met springstof opgeblazen en niet meer met gas, vooral door de Nederlandse krakers. Iets meer dan de helft van de gearresteerde plofkrakers in Duitsland zijn Nederlanders (50,1%).

