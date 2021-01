Vrijspraken voor verdachten afpersing fruitbedrijf De Groot

Connect on Linked in

Drie verdachten die terechtstonden voor het proberen af te persen van de directeur van fruitbedrijf De Groot uit Hedel zijn woensdag door de Arnhemse rechtbank vrijgesproken. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs tegen hen. De officier van justitie had tot 18 maanden cel geëist. De zaak tegen de vierde verdachte is uitgesteld. Sinds medio 2019 hebben de directie en (ex)personeelsleden van het bedrijf te maken met intimidaties en geweld, in verband met een partij ‘handel’ (drugs) die drugshandelaren verloren.

1,2 miljoen

Vanaf de zomer van 2019 kreeg directeur William de Groot sms’jes waarin 1,2 miljoen euro werd geëist voor een partij ‘handel’ die verdwenen zou zijn. In overleg met de politie legde De Groot een eerste geldbedrag klaar in een auto. De 33-jarige Ali el I. uit Hilversum was benaderd om dat voor enkele duizenden euro’s op te halen, maar deed dat niet. El I. heeft niet willen zeggen wie hem de opdracht gaf. Zijn vriendin met wie hij op weg ging om het geld te halen werd ook verdachte. De derde vrijgesproken verdachte had in zijn telefoon een bitcoinadres dat ook naar De Groot was gestuurd.

De rechtbank ziet voor medeplegen van het proberen af te persen onvoldoende bewijs tegen de drie.

Nieuwe dreig-sms’jes

Ali G. is de hoofdverdachte in de zaak, en de vierde verdachte. Justitie denkt te kunnen bewijzen dat zijn telefoon op één dag (de dag dat er sms’jes werden verstuurd om het geld op te halen) in de buurt was van de telefoon die de sms’jes verstuurde. Een rapport van het NFI zou dat bewijs ontkrachten. Tegen G. ligt vrijwel geen ander bewijs op tafel.

Zijn zaak is uitgesteld omdat hij recent is aangehouden in verband met sturen van weer nieuwe dreig-sms’jes, in december en brandstichtingen in november. Daarvoor zaten al andere verdachten vast. In december werd een man aangehouden bij een safe-house waar een dochter van De Groot ondergedoken zat.

Ali G. heeft tegenover de rechtbank ontkend. Hij heeft ook gezegd te weten wie er achter de bedreigingen zit. Ook heeft hij verklaard te weten dat William de Groot geld aannam om cocaïnetransporten via zijn bedrijf te laten lopen. Achter de dreiging zit volgens G. een verdwenen partij die ex-medewerkers van het bedrijf in 2019 zouden hebben gestolen.

