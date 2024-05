Explosie en brand bij woning in Purmerend

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Speelwagenstraat in Purmerend is vrijdagnacht rond 04.30 na een explosie brand ontstaan. Deze veroorzaakte flinke rookontwikkeling aan de voorzijde van het pand.

Een explosief ging af bij de voordeur van de woning, daarna brak er brand uit aan de voorkant. De brand werd door de brandweer geblust. De bewoner raakte niet gewond, maar is wel door ambulancepersoneel nagekeken.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en het motief van de aanslag. Er is nog niemand aangehouden.

Reeks explosies

In Purmerend vindt sinds april vorig jaar een reeks aanslagen plaats. Daarvoor werd een toen 20-jarige man uit de stad opgepakt. In oktober 2023 was er een explosie bij een woning aan de Veenweidestraat in Purmerend. Kort daarna ging er zwaar vuurwerk af bij een woning aan de Mercuriusweg. In december was het raak aan de Amazonelaan.

In februari en maart vonden er explosies plaats bij woningen aan de Gorslaan en bij een horecagelegenheid aan de Koemarkt.

Dodelijke schietpartij

In februari vond er bij het treinstation van Purmerend een schietpartij plaats waarbij een 19-jarige man overleed en een andere 19-jarige man zwaargewond raakte. In het onderzoek zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden: twee jongens van 16 uit Purmerend en een 18-jarige man uit Amsterdam.

