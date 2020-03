‘Frenna cancelt show in Suriname om dreiging aanslag’ (UPDATE3)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Nederlandse rapper Frenna heeft dinsdag de show die hij zaterdag aanstaande in Paramaribo zou geven afgelast, zo laat hij weten op zijn Facebookpagina. Frenna, die eigenlijk Francis Edusei heet, zegt dat het op advies van de Nederlandse autoriteiten is.

Justitiële kringen

Frenna schrijft:

Mijn lang verwachte droomshow in Suriname moet helaas gecanceld worden. De aanleiding hiervan is een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten. Ik zal dit reisadvies, met pijn in mijn hart, moeten opvolgen en mijn reis en show moeten annuleren.

De Surinaamse Ware Tijd zegt ‘uit justitiële kringen’ te hebben vernomen dat de Nederlandse recherche betrouwbare informatie vanuit Suriname had gekregen dat hij het doelwit zou zijn van een moordaanslag tijdens zijn bezoek aan Paramaribo.

DWT schrijft ook dat kennelijk Lustig Events, de organisatie die Frenna naar Suriname zou halen, geen goede veiligheidsgaranties van het Openbaar Ministerie kon krijgen.

De informatie over een op handen zijnde aanslag zou de recherche in Nederland omstreeks 12 februari hebben ontvangen.

Ook Lustig Events die de show had georganiseerd heeft op Facebook meegedeeld dat de show Frenna Live niet meer doorgaat.

SFB

Frenna werkte in de muziek samen met de Amsterdamse rapper “JayJay”, Jason L. die een celstraf uitzit voor mede plegen van een huurmoord. L. is verwikkeld in de politieonderzoeken rond de groep van Ridouan T. en Caloh Wagoh MC, als verdachte, maar ook als doelwit op wie een moordaanslag zou moeten worden gepleegd.

Frenna was lid van de rapformatie SFB. Een voormalig manager van SFB die ook rapt – Barry I. – komt voor in het Caloh Wagon-dossier als verdachte, maar werd op vrije voeten gesteld. Hij zou als “lokker” betrokken zijn geweest bij voorbereidingen om Inchomar Balentien om het leven te brengen, dat ging toen niet door. Balentien werd later alsnog doodgeschoten.

In 2016 zat Frenna enige maanden vast in Suriname, samen met de SFB-leden KM en Priceless, wegens seks met een minderjarige. Hij betuigde op internet steun aan de Haagse overvaller Reda N..