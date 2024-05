‘Ik wilde mijn broertje uit de problemen houden’

Connect on Linked in

Een van de verdachten (24) van betrokkenheid bij het beschieten van een woning in Rotterdam-Crooswijk (in februari van dit jaar) heeft voor de rechtbank gezegd dat hij de opdracht aannam om zijn broertje uit de problemen te houden. Volgens het Algemeen Dagblad zei de man voor de Rotterdamse rechtbank tevens dat uiteindelijk iemand anders heeft geschoten.

Dutilhweg

De schietpartij vond op 11 februari plaats op de Kerkhoflaan en was onderdeel van een reeks aan incidenten, waaronder een mislukte ontvoering bij de Jacques Dutilhweg in Rotterdam. Een 47-jarige Rotterdammer, die inmiddels vastzit, speelde een centrale rol in een crimineel conflict. Er zijn kogelbrieven verstuurd en de recherche telt twaalf incidenten op vier adressen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Schiedam.

Er staat een reeks verdachten voor de rechtbank. Onder hen is ook een indertijd 16-jarige jongen.

Snapchat

Na de schietpartij op de Kerkhoflaan zijn al snel in de buurt vijf mannen gearresteerd, van 19, 20, 21, 23 en 35 jaar. In hun auto lag een vuurwapen.

De nu 24-jarige Schiedammer Ronald A. was een van hen.

Hij vertelde aan de rechtbank dat zijn broertje kreeg via Snapchat opdracht kreeg op de woning te schieten. Hij wilde voorkomen dat zijn broertje opnieuw in de problemen zou komen, na eerdere veroordelingen en detenties.

Niet concreet bedreigd

Hoewel hij niet zegt concreet te zijn bedreigd zegt hij dat hij de opdracht aannam omdat hij bang was dat de opdrachtgever ‘zijn moeder of familie’ iets aan zou doen. De officier van justitie denkt dat het verhaal van A. ‘oprecht’ is.

Overigens denkt de officier van justitie niet dat het A. was die op het huis heeft geschoten. Justitie denkt dat A. wel een vuurwapen heeft opgehaald, maar dat een vriend (20) de trekker heeft overgehaald.

Op camerabeelden is te zien dat A. al wegloopt voordat er geschoten is.

De officier eiste tegen A. een jaar cel, voor vuurwapenbezit, niet voor betrokkenheid bij het schieten. De verdachte schutter komt op een later moment voor de rechter.

Op 27 mei doet de rechtbank uitspraak.

