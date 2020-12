Justitie legt voor rechtbank geen link met 400 kilo cocaïne in Hedel

Connect on Linked in

De rechtszaak tegen de hoofdverdachte in de zaak van de bedreiging en afpersing van de directie van fruitbedrijf De Groot Fresh Foods in Hedel gaat begin januari weer verder. De rechtbank kwam niet toe aan het horen van de eis van de officier van justitie omdat er een wrakingsverzoek van de advocaat van Ali G. werd behandeld. Op de zitting legde de officier van justitie geen link met de vangst door de politie van 400 kilo cocaïne bij het bedrijf in 2019.

Door @Wim van de Pol

Advocaat Bénédicte Ficq had gevraagd de zaak van Ali G. aan te houden in afwachting van het resultaat van politieonderzoeken naar geweldsincidenten in de omstreken van Hedel. Er loopt tevens een rechtszaak tegen verdachten die een handgranaat zouden hebben neergelegd in Kerkdriel. Op 25 november raakten in Hedel twee ex-werknemers van het bedrijf gewond na een nachtelijke brandstichting door onbekenden.

De recherche heeft tot nu toe geen verband tussen de meer dan 13 incidenten van de afgelopen jaren en Ali G. kunnen leggen. Toen de rechtbank de zaak niet wilde aanhouden wraakte Ficq de rechtbank omdat ze vindt dat die vooringenomen naar de zaak van G. kijkt. Dat verzoek werd afgewezen. De rechtbank verschoof de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Ali G. en een medeverdachte naar 6 januari.

‘Boete’ voor ‘handel’

Directeur William de Groot van het fruitbedrijf ontving in 2019 en 2020 bedreigende sms’jes van een tot nu toe onbekend gebleven persoon die van hem een ‘boete’ eiste van 1,2 miljoen euro in verband met ‘handel’ die de afzender kwijt zou zijn. Volgens justitie werkte die afzender samen met Ali G.. Direct bewijs is hiervoor niet aanwezig. De vier verdachten in de zaak zijn op vrije voeten.

De bedreigingen begonnen nadat er in mei 2019 een partij van 400 kilo cocaïne op het bedrijf was gevonden. Aanvankelijk werd er in de media van uit gegaan dat de bedreiging verband hield met die bewuste partij.

Later kwam de advocaat van De Groot Fresh Group met de mening dat Ali G. een ‘geraffineerde afperser’ zou zijn die alleen ‘aanhaakte’ op cocaïnevangsten, zoals deze 400 kilo.

‘Verdwenen partij’

Deze laatste visie op de zaak bleek ter zitting niet te worden gedeeld door de officier van justitie. Opmerkelijk was dat de officier van justitie woensdag op de zitting evenmin sprak over een link tussen de bedreiging en de in beslag genomen 400 kilo. De officier van justitie sprak alleen over een mogelijk verband met een ‘verdwenen partij’.

Ali G. heeft steeds gesteld onschuldig te zijn, maar de situatie rond het bedrijf wel enigszins te kennen. Tegenover Crimesite stelde hij vorige week dat de onbekende bedreiger geld eist van De Groot omdat die verantwoordelijk is gesteld voor een op het bedrijf uit een container verdwenen verdwenen partij cocaïne die was aangevoerd in een fruitcontainer. Personeel van De Groot zou deze cocaïne achterover hebben gedrukt. Ook stelde hij dat De Groot in het verleden zou zijn betaald voor vervoer van cocaïne in containers van het bedrijf. (tekst gaat verder onder reclame)

Moeilijk te verteren

Taco van der Dussen, advocaat van het bedrijf, benadrukte woensdag voor de rechtbank hoe zwaar de bedreiging voor de familie is. De gehele familie is op dit moment ondergedoken en beveiligd. De Groot tekende ook aan dat het voor de directie erg moeilijk te verteren was dat de politie aanvankelijk de verklaringen van William de Groot niet vertrouwde:

Wat nog een bijkomende klap voor de familie was, is dat ze in het begin door de recherche zelfs even als verdachten werden bejegend. Althans, hen werd te verstaan gegeven: ‘jullie vertellen de waarheid niet en weten meer.’

Van der Dussen zei er niet bij of en hoe, en op basis van welke informatie, de recherche later deze mening over De Groot heeft bijgesteld.

18 maanden

De recherche kwam Ali G. op het spoor omdat hij een bekende is van een medeverdachte die door de afperser 3.000 euro was beloofd als hij in Zaltbommel geld van De Groot uit een auto zou halen. De Groot legde dat geld inderdaad neer en de politie observeerde de auto. De medeverdachte haalde het geld niet uit de auto. Ook zijn zaak is uitgesteld naar januari.

Deze week eiste het Openbaar Ministerie tegen de vriendin van die man 100 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf omdat ze hem in haar auto had vergezeld naar Zaltbommel. Een vierde verdachte had een bitcoinadres in zijn telefoon ontvangen. Dat was hetzelfde adres als aan De Groot was ge-sms’t. De eis tegen hem is 18 maanden cel.

Zie de voorgaande berichten:

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)

Directeur fruitbedrijf legde anderhalve ton in auto (UPDATE)