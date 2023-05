Liquidatiedoelwit (53) verdacht van wapenhandel en invoer 100 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Haarlem stond maandag Wensley G. (53) in een pro-formazitting terecht voor de handel in vuurwapens, cocaïnebezit en voorbereiding van de invoer van 100 kilo cocaïne. In 2014 werd op Wensley G. een liquidatie voorbereid. Hij is een neef van de in februari 2014 geliquideerde Alexander G.

Drugsdelicten

Uit de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien blijkt dat G. door het Openbaar Ministerie verdacht wordt van de handel in vuurwapens in de periode tussen september 2020 en februari 2021. Ook wordt hij verdacht van het medeplegen van de voorbereiding van de invoer van 100 kilo cocaïne. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in Nieuw-Vennep. Daarnaast zou hij in februari 2021 in het bezit zijn geweest van 2 kilo cocaïne.

Het OM wil tevens een ontnemingsvordering tegen G. indienen, vanwege criminele verdiensten.

Voorbereiding liquidatie

In de zomer van 2014 werd door meerdere zware criminelen de liquidatie van Wensley G. voorbereid. Uit ontsleutelde Ennetcom-berichten bleek volgens de rechtbank dat verdachten Iliass K. en Hamza El H. zich schuldig maakten aan deze voorbereiding, en dat Gökhan C. daaraan medeplichtig was. De drie zouden op professionele wijze op het beoogde slachtoffer hebben gejaagd. Het beoogde doelwit werd gespot en gevolgd met een peilbaken onder zijn auto, maar zou de gps-tracker op tijd hebben gevonden.

Peilbaken

G. werd door verdachten in het vijandelijke kamp van Gwenette Martha geschaard en stond volgens justitie op een dodenlijst. De rolverdeling tussen de verdachten was voor het OM duidelijk: Hamza el H. verstrekte als spotter, via fysieke observaties en track en trace, locatiegegevens van het doelwit aan Iliass K. Met die informatie stuurde K. vervolgens een onbekend gebleven persoon aan als schutter. Ook Gökhan C. heeft meerdere keren gezocht naar het beoogde doelwit.

Illiass K. werd in januari 2022 in liquidatieproces Himalaya veroordeeld tot levenslang voor onder meer de moord op Alexander G. Medeverdachte Gökhan C. kreeg bijna 25 jaar en Hamza el H. zeven jaar.

Neef

Wensley G. is een neef van de in februari 2014 in Zaandam geliquideerde crimineel Alexander G. Volgens het OM bestond het vermoeden dat G. wraak wilde nemen voor de moord op zijn neef en dat hij te maken had met de liquidatie van Gwenette Martha op 22 mei 2014 in Amstelveen.

Zie ook:

OM: nog meer verdachten voor moord op “Aleki” Gillis

Verdachten moord “Aleki” Gillis blijven vastzitten

‘Groep Martha achter Zaanse liquidatie’

Twee mannen vast voor liquidatie Zaandam