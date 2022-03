Miljoenenvangst aan illegale tabak in Limburgs dorpje

Connect on Linked in

In een loods in het Limburgse Herkenbosch is donderdag morgen door de FIOD een illegale sigarettenfabriek opgerold. Er lag daar volgens de FIOD 150.000 kilo tabak opgeslagen. Met name in Limburg worden de laatste jaren regelmatig illegale sigarettenfabrieken ontmanteld. Volgens de FIOD is dit de grootste vangst van tabak ooit. Door de hoge accijns op sigaretten te ontduiken weten internationaal opererende criminelen vele miljoenen aan winst te maken.

(beeld uit archief FIOD)

De in beslag genomen tabak heeft in het criminele milieu volgens de FIOD een waarde van 36 miljoen euro. De vangst zou een toevalstreffer zijn geweest na een reguliere controle door de Douane.

Er stonden in de loods een productielijn en zeker 1.200 dozen met tabak van 120 kilo per stuk. Volgens de FIOD heeft al die tabak een straatwaarde van 36 miljoen euro.

Behalve Nederlanders zitten er ook Poolse criminelen groot in de productie van illegale sigaretten.

